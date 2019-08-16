《經濟通通訊社１６日專訊》恆嘉融資租賃（００３７９）發盈警，預期截至６月３０日止
中期將錄得淨虧損介乎約１４００萬至２３００萬元，而去年同期錄淨溢利約４７０萬元。
錄得虧損主因去年下半年完成部分出售日照嵐山萬盛港業股權後，股權由５０％降至
２５％，令日照嵐山的溢利貢獻大幅減少約１７００萬元，加上確認在融資租賃業務中，來自財
務困難客戶的融資租賃應收款項非現金減值虧損。
該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）
16/08/2019 08:00
【企業盈警】恒嘉融資租賃（３７９）料中期虧損最多２３００萬元
《經濟通通訊社１６日專訊》恆嘉融資租賃（００３７９）發盈警，預期截至６月３０日止
中期將錄得淨虧損介乎約１４００萬至２３００萬元，而去年同期錄淨溢利約４７０萬元。
錄得虧損主因去年下半年完成部分出售日照嵐山萬盛港業股權後，股權由５０％降至
２５％，令日照嵐山的溢利貢獻大幅減少約１７００萬元，加上確認在融資租賃業務中，來自財
務困難客戶的融資租賃應收款項非現金減值虧損。
該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）
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