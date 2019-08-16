【企業盈警】港橋金融（０２３２３）料中期虧損大增至３﹒５億元

《經濟通通訊社１６日專訊》港橋金融（０２３２３）發盈警，預期截至６月３０日止中期

綜合虧損淨額將大幅增加至約３﹒５億元，而去年同期虧損約１﹒７１億元。

預期虧損淨額主因期內所持按公平值計入損益的上市證券受負面市價變動影響，產生重大公

平值虧損及當前資本市場動蕩不安，以致財務投資業務及金融服務業務市值下降，產生減值虧損

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該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

