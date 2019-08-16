《經濟通通訊社１６日專訊》其利工業（０１７３１）發盈警，截至６月３０日止中期股東
應佔溢利將減少約５０％至６０％，而去年同期經調整股東應佔溢利約８９０萬元（美元．下同
），當中已撇除上市開支約２５０萬元。
溢利減少主因策略性將產能由內地搬遷至越南及柬埔寨而終止營運東莞東坑及江西信豐兩個
生產廠房之一次性成本約２９０萬元，加上收入減少約３％及勞工成本增加之合併結果導致毛利
下降所致。
該集團將於本月２３日公布業績。（ｗｈ）
16/08/2019 08:01
【企業盈警】其利工業（０１７３１）料中期溢利減最多６０％
《經濟通通訊社１６日專訊》其利工業（０１７３１）發盈警，截至６月３０日止中期股東
應佔溢利將減少約５０％至６０％，而去年同期經調整股東應佔溢利約８９０萬元（美元．下同
），當中已撇除上市開支約２５０萬元。
溢利減少主因策略性將產能由內地搬遷至越南及柬埔寨而終止營運東莞東坑及江西信豐兩個
生產廠房之一次性成本約２９０萬元，加上收入減少約３％及勞工成本增加之合併結果導致毛利
下降所致。
該集團將於本月２３日公布業績。（ｗｈ）
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