【企業盈警】上海証大（００７５５）料中期虧損增加

《經濟通通訊社１６日專訊》上海証大（００７５５）預期，截至６月３０日止中期將錄虧

損，且較去年同期虧損約３﹒８７億元有所增加。

該集團指虧損增加主因期內交付並確認收入的物業減少，導致收入及毛利大幅減少。

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