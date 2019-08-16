【企業盈警】中油潔能（０１７５９）料中期溢利減７０％

《經濟通通訊社１６日專訊》中油潔能（０１７５９）發盈警，預期截至６月３０日止中期

溢利將較去年同期的４１９０萬元人民幣，減少約７０％，即約１２５７萬元人民幣。

溢利減少主因受部分液化石油氣車輛更替為液化天然氣及電動汽車的影響，以及市場競爭的

加劇，車用液化石油氣銷售量在期內有較大降幅，以及上市後專業費用增加所致。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

