《牛熊志選－陳其志》資金流入部署反彈，留意騰訊購１９４９４

《牛熊志選》恆指過去一周呈現觸底企穩跡象，上周四（１５日）曾跌穿２５０００點，但

迅速扭轉跌勢，至上周五（１６日）進一步反彈，最高逼近２５８００點附近。自７月底以來，

恆指加速單邊下行，期間最多跌近４０００點，技術指標持續超賣。恆指牛熊證資金流情況，截

至上周四過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１﹒９億港元資金淨流入，恆指熊證則累計約

８２６２萬港元資金淨流出，資金持續流入牛證博反彈意願較濃厚。街貨分布方面，至上周四，

恆指牛證街貨在收回價２４３００點至２４９００點之間，累計相當約３４００張期指合約；恆

指熊證在收回價２５８００點至２６３００點之間，過夜街貨相當約３８０６張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅上升１﹒９個波幅點至１９﹒４％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅上升１﹒５個

波幅點至１９﹒６％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅微升

３﹒５個波幅點至１８﹒３％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升２﹒３個波幅點至

２３﹒４％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至２７﹒３％；中移動

（００９４１）的引伸波幅上升３﹒４個波幅點至２１﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅

微升１個波幅點至２２﹒１％；國壽（０２６２８）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至２７％；

建行（００９３９）的引伸波幅上升１﹒５個波幅點至２１﹒２％；工行（０１３９８）的引伸

波幅上升１﹒９個波幅點至２１﹒７％；中石油（００８５７）的引伸波幅上升２﹒６個波幅點

至２４﹒５％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升２個波幅點至２９﹒８％；Ａ中

（０２８２３）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至２１﹒９％。

個股方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約１﹒３８億元資金淨流入

部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使價約３７０

元附近的中期價外條款，實際槓桿約９倍至１０倍；牛證方面，資金留意收回價３１４元至

３２２元之間的較貼價條款，收回距離約４％之內，槓桿約１８倍以上。技術上，騰訊股價業績

公布後反覆尋底，逐步下試５月低位約３２０元附近支持，策略上以候低部署反彈為主。如看好

騰訊，可留意中期價外認購證１９４９４，行使價３７０﹒２２元，今年１２月尾到期，實際槓

桿約９﹒７倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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