《一周攻略－周進略》全球股市波幅擴大，小心管理風險

《一周攻略》過去一周，金融市場風起雲湧，風雲變色。隨著債息持續走低，倒掛的情況明

顯，不少人聯想到經濟衰退，即使目前看來，美國數據不錯，但隨著全球多邊貿易格局的轉變，

實體經濟受影響恐怕只是遲早的事，企業和消費者已有準備，如今央行亦有動作，甚至不理當前

數據不足支持此決定，仍堅持先發制人的減息，可見其擔心萬一經濟轉差，溢於言表。



＊債息倒掛難以漠視＊



債息倒掛作為訊號，歷史上不是每次都準確，但已經足夠嚇人，尤其之前的那次是十年前的

金融海嘯所見的，更令人難以不理會。故此，美股急跌，債息走低，金價向上突破，ＶＩＸ急升

，都是順理成章了。如此一來，港股亦難有倖免之理。事實上，連帶相對防守性的公用房託，一

樣受損，只是跌多跌少的分別。

當然，如上所言，沒有數據支持的減息，看來先發制人，實際呢？特朗普只消改變初衷，社

交媒體帖文五時花六時變，花多眼亂，突然把事態升級，突然又可以降溫，美聯儲大員給其玩弄

於股掌之中了。



＊期望管理玩法恐變＊



正因如此，投資者開始擔心，有別於此前多年，美聯儲作為央行，跟市場好好溝通後，總會

有個大家收窄分歧之舉，期望管理的要義，在於務求金融市場穩定，不要太波動，但先發制人又

不承認減息周期，只道是中期調節一次性，只落得一個下場，大家擔心的政治化出現了，而當局

似乎也沒有把握，那就很難取信於市場了。原本市場相信四分一厘的減息，很好，但畫蛇添足再

多說的，就把好事變成壞事。

目前看來，以經濟轉差論，９月、１０月、１２月等ＦＯＭＣ會期，都是順著去減息較合理

了，但這樣一來，便是減息周期，怎可能是一次性呢？



＊跌市防守板塊怎辦？＊



正因如此，以大局而論，儘管股市大跌之下，公用房託等防守板塊，一樣會有股價受挫，但

不能一概而論，通統沽之而後快，反而要留意，當減息周期來臨，其水漲船高之勢，應好好把握

，方向上是應趁低吸納，而不是嚇一跳的減持。

無論如何，隨著港股恆指跟隨外圍的跌勢，大家見證過所謂支持的整數關口，其實可以一下

子跌穿，只是後來重回其上，大家在附近有一定信念而已。小心看圖論勢，表面有支持，實體落

後形勢，若真的擔心波動性增加，乾脆在不同價位水平，也可以把波幅大於整體大市的，都酌量

減持一部分，以增加整體組合的流動性，但這樣一來一回，萬一股市反彈，也有損失，風險管理

沒有完美。



＊短線操作注碼不能多＊



整體操作上，仍應以防守為上，短線操作不是不可以，但佔組合注碼不能太多，槓桿是兩面

刃，小心用之，以免反受其害，尤其近日波幅增大，遠超一般平均水平，是否真的需要動用衍生

工具把波幅再擴大，值得深思。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

