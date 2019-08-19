【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１９日專訊》藍籌股就派發股息陸續「除淨」，除息因素亦開始令恆指期貨

「低水」。港鐵公司（０００６６）派中期息２５仙，可以股代息，將於本周三（２１日）除息

。平保（０２３１８）派中期息８３﹒７８９９仙將於９月４日除淨。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資

應加以留意。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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亞洲能源（００３５１） 五合一 １９╱０８ － －

萬德金融（０８１６３） 十合一 １９╱０８ － －

大灣區投資（０２６１） 二十合一 ２１╱０８ － －

羅馬集團（０８０７２） 二十合一 ２２╱０８ － －

蒙焦煤企（００９７５） 十合一 ２６╱０８ － －

科地農業（０８１５３） 四十合一 ２６╱０８ － －

南華金融（００６１９） 二供三， ２７╱０８ ２９╱８－４╱９ ４╱１０

供股價４２仙

卡姆丹克（００７１２） 四合一 ２８╱０８ － －

新煮意 （０８１７９） 十合一 ０２╱０９ － －

五龍電動車（０７２９） 二十合一 ０５╱０９ － －

中國天弓（００４２８） 一供二， １６╱０９ １８╱９－２４╱９ ２２╱１０

供股價２８仙

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股（編號） 派息 除淨日期

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港鐵公司（０００６６） 中期息２５仙，可以股代息 ２１╱０８

中國旺旺（００１５１） 末期息２﹒４１美仙 ２２╱０８

特別股息０﹒４８美仙 ２２╱０８

九倉置業（０１９９７） 中期息１﹒１元 ２２╱０８

萬洲國際（００２８８） 中期息５仙 ２６╱０８

港交所 （００３８８） 中期息３﹒７２元，可以股代息 ２７╱０８

電能實業（００００６） 中期息７７仙 ２９╱０８

中移動 （００９４１） 中期息１﹒５２７元 ２９╱０８

長江基建（０１０３８） 中期息６８仙 ３０╱０８

長和 （００００１） 中期息８７仙 ０２╱０９

中電控股（００００２） 第二期中期息６３仙 ０２╱０９

長實集團（０１１１３） 中期息５２仙 ０２╱０９

創科實業（００６６９） 中期息４５仙 ０３╱０９

太古Ａ （０００１９） 中期息１﹒３５元 ０４╱０９

中國平安（０２３１８） 中期息８３﹒７８９９港仙 ０４╱０９

恆隆地產（００１０１） 中期息１７仙 １０╱０９

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（ｅｃ）

