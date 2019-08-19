港股升幅擴大至５００點報２６２３４，本地地產股回升

《經濟通通訊社１９日專訊》湘股午收前升幅擴大，最新報２６２３４，升５００點或

升１﹒９４％，主板成交４７３﹒７４億元。國企指數報１０１２２，升１﹒５９％或升

１５８點。

即月期指新報２６１４２，升５１０點，低水９３點。即月國指期貨報１００９５，升

１５８點，低水２８點。

上證綜合指數報２８６５，升４１點或升１﹒４７％，成交１４０３﹒１８億元人民幣。

深證成份指數報９２７７，升２１６點或升２﹒３９％，成交１９９９﹒０２億元人民幣。

重磅股全面上漲，騰訊（００７００）炒作深圳先行概念，現價升２﹒１５％，報

３３３﹒４元；成交約８３９萬股，涉資２７﹒９４億元。中移動（００９４１）漲

０﹒７６％，報６６﹒５５元。匯控（００００５）升２﹒６６％，報５８元。港交所

（００３８８）升２﹒９４％，報２５２﹒２元。建行（００９３９）升１﹒０５％，報

５﹒７９元。工行（０１３９８）微升０﹒４％，報４﹒９８元。國壽（０２６２８）受惠Ａ股

上漲而急升３﹒４７％，報１８﹒４８元；平保（０２３１８）亦升１﹒９６％，報９０﹒９元

。長和（００００１）急漲３﹒３９％，報７０﹒２元。

此前受惠本地政居不穩的本地地產股，今日普遍回升，長實集團（０１１１３）漲１﹒４９

％，報５４﹒４元；恆基地產（０００１２）升２﹒７４５％，報３９﹒３元；新地

（０００１６）升１﹒８％，報１１８﹒９元；新世界（０００１７）跌１﹒７３％，報

１０﹒２４元；信和置業（０００８３）跌０﹒３５％，報１１﹒５２元。

收租股太古地產（０１９７２）跌０﹒３６％報２７﹒６元，九龍倉置業（０１９９７）軟

１﹒９７％報４７﹒２５元。（ｅｃ）

