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即市新聞

19/08/2019 11:32

港股升幅擴大至５００點報２６２３４，本地地產股回升

　　《經濟通通訊社１９日專訊》湘股午收前升幅擴大，最新報２６２３４，升５００點或
升１﹒９４％，主板成交４７３﹒７４億元。國企指數報１０１２２，升１﹒５９％或升
１５８點。
　　即月期指新報２６１４２，升５１０點，低水９３點。即月國指期貨報１００９５，升
１５８點，低水２８點。
　　上證綜合指數報２８６５，升４１點或升１﹒４７％，成交１４０３﹒１８億元人民幣。
深證成份指數報９２７７，升２１６點或升２﹒３９％，成交１９９９﹒０２億元人民幣。
　　重磅股全面上漲，騰訊（００７００）炒作深圳先行概念，現價升２﹒１５％，報
３３３﹒４元；成交約８３９萬股，涉資２７﹒９４億元。中移動（００９４１）漲
０﹒７６％，報６６﹒５５元。匯控（００００５）升２﹒６６％，報５８元。港交所
（００３８８）升２﹒９４％，報２５２﹒２元。建行（００９３９）升１﹒０５％，報
５﹒７９元。工行（０１３９８）微升０﹒４％，報４﹒９８元。國壽（０２６２８）受惠Ａ股
上漲而急升３﹒４７％，報１８﹒４８元；平保（０２３１８）亦升１﹒９６％，報９０﹒９元
。長和（００００１）急漲３﹒３９％，報７０﹒２元。
　　此前受惠本地政居不穩的本地地產股，今日普遍回升，長實集團（０１１１３）漲１﹒４９
％，報５４﹒４元；恆基地產（０００１２）升２﹒７４５％，報３９﹒３元；新地
（０００１６）升１﹒８％，報１１８﹒９元；新世界（０００１７）跌１﹒７３％，報
１０﹒２４元；信和置業（０００８３）跌０﹒３５％，報１１﹒５２元。
　　收租股太古地產（０１９７２）跌０﹒３６％報２７﹒６元，九龍倉置業（０１９９７）軟
１﹒９７％報４７﹒２５元。（ｅｃ）

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