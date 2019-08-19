  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/08/2019 09:22

港股高開２６０點報２５９９４，國指升８７點重返萬點關

　　《經濟通通訊社１９日專訊》亞洲股市今早高開高走，日經升１２２點，首爾升７點。內地
宣布將對深圳進行「先行示範區」改革，被視為中港股市利好消息，本港股市跟隨高開，雖然特
朗普表示需解決香港問題才能進一步討論中美貿易，但今早貿易戰「風眼股」普遍造好，舜宇（
０２３８２）高開３﹒５％，而出口股申洲國際（０２３１３）升６﹒８％創歷史新高。
　　另外，部分龍頭內房有追捧，碧桂園（０２００７）及潤地（０１１０９）為恆指十大升幅
股。現時，恆指報２５９９４點，升２６０點或升１﹒０１％，主板成交３１﹒９８億元。國企
指數重返萬點關口，報１００５２點，升８７點或升０﹒８８％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒８％，報５６﹒９５元；港交所（００３８８）升
０﹒１６％，報２４５﹒４元；騰訊（００７００）升１﹒３５％，報３３０﹒８元；中移動（
００９４１）無升跌，報６６﹒０５元；友邦（０１２９９）升１﹒７１％，報７７﹒３元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　１１７﹒８０元　　　升６﹒８０％
　　舜宇光學（０２３８２）　　９８﹒７５元　　　升３﹒５１％
　　碧桂園　（０２００７）　　　９﹒６８元　　　升２﹒４３％
　　創科實業（００６６９）　　５５﹒２０元　　　升２﹒４１％
　　恆安國際（０１０４４）　　５４﹒９５元　　　升２﹒３３％

　　新地　　（０００１６）　１１９﹒５０元　　　升２﹒３１％
　　銀河娛樂（０００２７）　　４７﹒８５元　　　升２﹒１３％
　　石藥集團（０１０９３）　　１２﹒７０元　　　升２﹒０９％
　　華潤置地（０１１０９）　　３０﹒９５元　　　升１﹒８１％
　　友邦保險（０１２９９）　　７７﹒３０元　　　升１﹒７１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態19/08/2019
約翰遜出訪德法 冀脫歐解死結
生財有道16/08/2019
【國泰風波】國泰兩管理高層辭任 CEO：對過往數星期經歷挑戰理應承擔責任
生財有道16/08/2019
【嚟緊炒D乜】眾安在綫虧轉盈終見起色 炒中期業績博上20元
FOCUS16/08/2019
【FOCUS】港府派糖、首富發聲、做空潮起 香港之夏臨掀底牌
生財有道16/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：鐵塔1.7元值得吸納
中國故事16/08/2019
【京城近觀】北京的夜生活來了
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金