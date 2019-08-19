港股高開２６０點報２５９９４，國指升８７點重返萬點關

《經濟通通訊社１９日專訊》亞洲股市今早高開高走，日經升１２２點，首爾升７點。內地

宣布將對深圳進行「先行示範區」改革，被視為中港股市利好消息，本港股市跟隨高開，雖然特

朗普表示需解決香港問題才能進一步討論中美貿易，但今早貿易戰「風眼股」普遍造好，舜宇（

０２３８２）高開３﹒５％，而出口股申洲國際（０２３１３）升６﹒８％創歷史新高。

另外，部分龍頭內房有追捧，碧桂園（０２００７）及潤地（０１１０９）為恆指十大升幅

股。現時，恆指報２５９９４點，升２６０點或升１﹒０１％，主板成交３１﹒９８億元。國企

指數重返萬點關口，報１００５２點，升８７點或升０﹒８８％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒８％，報５６﹒９５元；港交所（００３８８）升

０﹒１６％，報２４５﹒４元；騰訊（００７００）升１﹒３５％，報３３０﹒８元；中移動（

００９４１）無升跌，報６６﹒０５元；友邦（０１２９９）升１﹒７１％，報７７﹒３元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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申洲國際（０２３１３） １１７﹒８０元 升６﹒８０％

舜宇光學（０２３８２） ９８﹒７５元 升３﹒５１％

碧桂園 （０２００７） ９﹒６８元 升２﹒４３％

創科實業（００６６９） ５５﹒２０元 升２﹒４１％

恆安國際（０１０４４） ５４﹒９５元 升２﹒３３％



新地 （０００１６） １１９﹒５０元 升２﹒３１％

銀河娛樂（０００２７） ４７﹒８５元 升２﹒１３％

石藥集團（０１０９３） １２﹒７０元 升２﹒０９％

華潤置地（０１１０９） ３０﹒９５元 升１﹒８１％

友邦保險（０１２９９） ７７﹒３０元 升１﹒７１％

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（ｕｌ）

