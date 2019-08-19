《盤後部署》港股短期氣氛緩和，若突破企穩２６５００可望兩萬七

《經濟通通訊社１９日專訊》上周五（１６日）美股高收，加上有傳美國商務部計劃延長對

華為採購美國零件的寬限期，港股跟隨外圍高開２６０點報２５９９４點，重上１０天線（約

２５７９４點），並已是全日最低位。中央發布《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範

區的意見》，提出將深圳打造為努力創建社會主義現代化強國的城市範例，內房股及深圳概念股

急漲，帶動港股重上２６０００點關口。人行改革完善貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形成機制，

以降低貸款實際利率，內銀走勢落後大市。港股下午升勢持續，一度高見２６３５６點升６２２

點，最終收市報２６２９１，升５５７點或升２﹒１７％，主板成交９６６﹒３２億元增加約

６％。

國企指數報１０１０９，升１４４點或升１﹒４５％。上證綜合指數報２８８３，升５９點

或升２﹒１０％；深證成分指數報９３２８，升２６８點或升２﹒９６％。兩市成交

５８１５﹒９９億元人民幣。



＊美國企業反對華為禁令、特朗普指未準備與中方達成協議＊



美國今年５月將華為列入實體清單，禁止華為向美國供應商取貨，其後給予華為９０日寬限

期，而限期將於今日屆滿。雖然外媒報道，美國商務部會再延長寬限期９０日，但總統特朗語氣

比較強硬，指不欲華為與美國公司做生意。美國有研究機構指出，華府會否進一步延長限期的決

定，將某程度上取決於美國科技公司的態度，因為後者對於禁止華為採購其零件表現強烈反對，

料可以在政策決定時施予華府壓力。

另外，雖然美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，兩國貿易談判官員將在１０日內進行

電話會議，但預料成效不大。特朗普周日（１８日）接受傳媒訪問時指出，中美貿易戰對美國消

費者影響不大，因為政府給予大規模的稅務寬減，又指，儘管中國已準備好落實協議，但美國仍

未準備好達成協議。其中，特朗普暗示，北京需要先妥善處理香港的示威活動。



＊ＭＡＣＤ快線將破慢線，可考慮分段買入＊



港股四連升兼連開三支陽燭，ＲＳＩ逐步上升至４０水平，意味後市仍吸引資金流入。在外

圍因素方面，中美貿易戰短期內將繼續進行談判，並會進行通話，料短期再息傳出重大負面消的

機會不大。目前恆指ＭＡＣＤ的快線即將升破慢線，為短期預備買入的訊號，如果升破可買入第

一注。今日恆指收市未能企穩２６３００點，但若然明日可高開約２５０點，重上８月５日高位

２８５００點且企穩收市，屆時可再買入第二注，博其上望２７０００點。（ｙｋ）

