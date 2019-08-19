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19/08/2019 08:12

【貿易開戰】美國將４４種中國商品剔除出１０％加徵關稅名單

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國政府上周五宣布，將部分中國生產的家具、嬰兒用品、網
絡數據機（ｍｏｄｅｍ）及路由器（ｒｏｕｔｅｒ）等４４種商品剔除出新一輪加徵１０％關稅
的產品名單，金額約為７８億美元
　　於上周二美國總統特朗普才宣布將部分新一輪對華關稅推遲到１２月，稱這將有助於保護企
業及消費者在聖誕購物旺季免受美中貿易戰的影響。
　　從關稅清單中剔除的多數商品為家具產品，包括木製及金屬椅子，嬰兒相關的商品亦獲豁免
，包括嬰兒床、搖籃、嬰兒車與兒童座椅等。（ｍｎ）

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