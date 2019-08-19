【貿易開戰】庫德洛：未見美國經濟衰退威脅，十日內與華代表通話

《經濟通通訊社１９日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛反駁外界對美國經濟走向

衰退的說法，堅稱與中國的貿易戰並沒有在損害美國經濟。

庫德洛表示，兩國貿易談判官員將在１０日內舉行電話會議，如果會談取得成功，將會邀請

中方代表到美國舉行進一步磋商，以討論結束貿易戰。

他續指，即使美中談判暫時停滯不前，世界經濟面臨各種其它貿易的限制，但美國形勢仍然

不錯，看不到衰退的跡象。（ｍｎ）

