《經濟通通訊社１９日專訊》據外電報道，渣打（０２８８８）因未能防止違反制裁令面臨
被英國政府罰款超過１０００萬英鎊，雖然罰款對集團財務影響有限，但相信仍會提出上訴。
於今年４月渣打支付１１億美元的罰款，結束美國與英國就違反經濟制裁令的調查。（ｍｎ
）
19/08/2019 08:45
傳渣打（２８８８）面臨英國１千萬英鎊罰款
《經濟通通訊社１９日專訊》據外電報道，渣打（０２８８８）因未能防止違反制裁令面臨
被英國政府罰款超過１０００萬英鎊，雖然罰款對集團財務影響有限，但相信仍會提出上訴。
於今年４月渣打支付１１億美元的罰款，結束美國與英國就違反經濟制裁令的調查。（ｍｎ
）
|國際動態19/08/2019
約翰遜出訪德法 冀脫歐解死結
|生財有道16/08/2019
【國泰風波】國泰兩管理高層辭任 CEO：對過往數星期經歷挑戰理應承擔責任
|生財有道16/08/2019
【嚟緊炒D乜】眾安在綫虧轉盈終見起色 炒中期業績博上20元
|FOCUS16/08/2019
【FOCUS】港府派糖、首富發聲、做空潮起 香港之夏臨掀底牌
|生財有道16/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：鐵塔1.7元值得吸納
|中國故事16/08/2019
【京城近觀】北京的夜生活來了
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰