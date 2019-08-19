傳渣打（２８８８）面臨英國１千萬英鎊罰款

《經濟通通訊社１９日專訊》據外電報道，渣打（０２８８８）因未能防止違反制裁令面臨

被英國政府罰款超過１０００萬英鎊，雖然罰款對集團財務影響有限，但相信仍會提出上訴。

於今年４月渣打支付１１億美元的罰款，結束美國與英國就違反經濟制裁令的調查。（ｍｎ

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