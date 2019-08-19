《外地經濟》惠譽將阿根廷主權評級從「Ｂ」下調至「ＣＣＣ」

《經濟通通訊社１９日專訊》評級機構惠譽將阿根廷的主權評級從「Ｂ」下調至「ＣＣＣ」

，因阿根廷總統馬克里在初選中落敗，增加政府違約的可能性。

惠譽預計，阿根廷今年經濟將萎縮２﹒５％，大於此前預期的１﹒７％，而政府債務將升至

相當於國內生產總值（ＧＤＰ）的９５％左右。（ｍｎ）

