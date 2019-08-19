《經濟通通訊社１９日專訊》評級機構惠譽將阿根廷的主權評級從「Ｂ」下調至「ＣＣＣ」
，因阿根廷總統馬克里在初選中落敗，增加政府違約的可能性。
惠譽預計，阿根廷今年經濟將萎縮２﹒５％，大於此前預期的１﹒７％，而政府債務將升至
相當於國內生產總值（ＧＤＰ）的９５％左右。（ｍｎ）
19/08/2019 10:51
《外地經濟》惠譽將阿根廷主權評級從「Ｂ」下調至「ＣＣＣ」
《經濟通通訊社１９日專訊》評級機構惠譽將阿根廷的主權評級從「Ｂ」下調至「ＣＣＣ」
，因阿根廷總統馬克里在初選中落敗，增加政府違約的可能性。
惠譽預計，阿根廷今年經濟將萎縮２﹒５％，大於此前預期的１﹒７％，而政府債務將升至
相當於國內生產總值（ＧＤＰ）的９５％左右。（ｍｎ）
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