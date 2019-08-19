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即市新聞

19/08/2019 11:25

【油市博奕】油組下調今年石油需求增長預測，料明年或現供應過剩

　　《經濟通通訊社１９日專訊》油組（ＯＰＥＣ）對今年石油市場前景悲觀，因經濟增長放緩
及競爭對手增產，將今年石油需求增長預測下調４萬桶至每日１１０萬桶，並表示明年市場將出
現輕微的供應過剩。
　　油組將２０２０年石油需求增長預測維持在每日１１４萬桶，略高於今年的水平，但認為經
濟增長面臨下行風險，有可能於９月將數字進一步下調。
　　油組又稱，發達經濟體６月石油庫存上升，較５年平均水平高出６７００萬桶，引發石油供
應過剩的擔憂。（ｍｎ）

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