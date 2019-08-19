《談國論企－黎偉成》中美或無貿協因特插手港台事務

《談國論企》中美政經關係有可能在特朗普新一輪的惡思劣策進一步惡化，最重大的問題在

於特朗普（１）明目張膽地有意插手中國強調屬內政的香港暴亂問題，或使中美於９月份在華盛

頓舉行的第１３輪經貿磋商未必舉行，加上（２）美方有意在９月１日對中國輸美的１５００億

美元未加徵關稅的商品加徵，即貿戰升級，亦為沒有繼續磋商的必要。果如是，特廝對中美以至

環球政經有深重和長遠的破壞，乃現代希特拉！



＊若美有暴亂亦不會受外國指手畫腳＊



我一直淡看中美經貿磋商，當因特朗普乃霸道、自大、無信、亂變的狂妄症暴君，否則兩國

磋商便不會反反覆覆，甚至在習特多番會晤、電話聯繫等接觸，仍然出現如斯多矛盾和分歧，最

新和相當嚴重的當然為（一）特廝居然有意把香港近期爆發的暴亂，納入中美經貿磋商要談的其

中一項，甚至作為達協的「條件」，簡直是癡心妄想和患了政治幼稚病。香港是中華人民共和國

的特別行政區，在一國兩制框架下享有高度自治權利，中國當然不會與包括美國在內的其他國家

談香港任何治理的問題。

尤其是中國外交部發言人已一而再地警告：美國在財力、人員組織等多方面「支持」香港此

番的暴亂行動（我指之暴亂，當非和平示威之大眾，而是示威之後有若干人趁機在各處進行的暴

亂行動，必須嚴正區分），特別是美國駐港總領事館有人居然與「港獨」人士在如斯敏感時刻

「會晤」，不僅沒有事避嫌疑，反而故作瓜田李下，被傳媒揭發後又見美國國務院發言人惡言此

乃「流氓政府行為」，惡且毒。

美國人事事插手包括中國在內的各國內政，更口口聲聲認為是「應份」之「舉」，我反問美

國一旦爆發的暴亂問題，特朗普會不會讓中國或其他國家「插手」說三道四，指指點點？甚至要

與美國討論該如何處理和解決，才有達協之「道」？

這就正正印證我一直狠批特朗普是美帝國霸權主義者，所言正是。特廝若硬要把中美經貿磋

商得涉中國內政的香港事務，不僅不會達協，甚至會有外交風波，不「談」也罷；此為最壞的評

估，但特朗普始終是一個「善」變的投機主義者，會「變」嗎？

涉及主權和內政的問題，當然有（二）美國一直堅持要中國在知識產權等問題上立法和作出

美方的「指標」，實際是設「貿協陷阱」，侵犯中國的主權、內政，因美方力逼中國把知識產權

、技術轉移等多個方面的立法、定例，甚至監理工作，都寫進中美貿易協議，一旦得逞，便會使

美國可以利用「貿協」入侵中國，而知識產權等立法、定例工作，當然是按照本國的國情、現狀

和條件再結合國際慣例、法則為之，是完完全全內政和主權問題，外國不容指手畫腳。

和（三）傳特朗普基本同意銷售Ｆ－１６Ｖ戰機予中國台灣，中國外交部發言人答記者問強

調「台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益」，要美方充分認清高度敏感性和嚴

重性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。此為中美政經巨阻。



＊若新加徵關稅乃貿戰毋須再貿談＊



至於（四）有傳特朗普有意把擬於９月１日對中國輸美未加徵關稅的３０００億美元商品加

徵的做法，延遲至１２月１５日，或「只是」對１５００億美元的商品加徵，都是屬於把貿戰升

級之劣舉。特廝每每於中美經貿磋商之前便單邊採取「打壓」劣舉，當然希望在「討價還價」之

時，能夠在「美國（白人）優先」的惡思底下要盡佔「便宜」，爛仔得很，又怎可以對貿商寄以

希望？

全世界都希望中美能夠達協，而特朗普之惡思劣行不斷升級，又怎能遂願？

同樣重要的，是（五）特朗普在打貿易戰的同時，更呼之欲出的擬向中國打貨幣戰，既瘋且

狂，此說可印證於特廝力壓美國財政部把中國列為「貨幣操縱國」，美國財政部有異議，使中美

政經關係陷冰日甚，短中期難有改善之望。

國際貨幣基金組織ＩＭＦ於８月１０日發布的《中國年度第四條款磋商報告》更重申中國的

經常帳順差持續下降，於２０１８年佔國內生產總值比例為０﹒４％，估計２０１９年保持於

０﹒５％的水平，並表「人民幣匯率水平與經濟基本面基本相符」，意謂中國並無「貨幣操縱」

。但特朗普就「貨幣操縱國」的問題說「我說可以就可以」，意味美國對華的貨幣戰來之有期也

。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

