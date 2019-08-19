《異動股》舜宇（０２３８２）急升逾４％，獲高盛上調逾倍目標價

《經濟通通訊社１９日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）上周累計急漲約一成半後，現價

續升４﹒４％，報９９﹒６元；成交約４１萬股，涉資４０５２萬元，主動買盤７８％。

舜宇獲高盛上調超過一倍目標價，由７０元升至１５０元，評級由中性升至買入。

現時，恆生指數報２６０６２，上升３２７點或上升１﹒２７％，主板成交３９﹒４８億元

。國企指數報１００６２，上升９８點或上升０﹒９９％。

上證綜指報２８３７，上升１３點或上升０﹒４８％，成交４３﹒０８億元人民幣。

深成指報９１７４，上升１１３點或上升１﹒２６％，成交７８﹒０２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １２﹒２０元 上升３﹒７４％

華顯光電 （００３３４） ０﹒４９元 上升４﹒２６％

通達集團 （００６９８） ０﹒５１元 上升３﹒０３％

信利國際 （００７３２） ０﹒９９元 上升１﹒０２％

高偉電子 （０１４１５） １﹒２７元 無升跌

丘鈦科技 （０１４７８） ７﹒９０元 上升４﹒６４％

瑞聲科技 （０２０１８） ３６﹒３５元 上升１﹒１１％

富智康 （０２０３８） ０﹒９２元 上升２﹒２２％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒２８元 上升２﹒１８％

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