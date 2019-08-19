《異動股》港股大升逾４００點本地證券股受捧，西證國際漲６４％

《經濟通通訊社１９日專訊》港股大升逾４００點，本地證券股受捧，西證國際證券

（００８１２）現價升６４﹒２３％，報０﹒２２５元；成交約２４６９萬股，涉資４４５萬元

。

香港交易所（００３８８）亦漲１﹒７１％報２４９﹒２元。

現時，恆生指數報２６１５７，升４２３點或升１﹒６５％，主板成交３５５﹒０３億元。

國企指數報１００８２，升１﹒１８％或升１１８點。

上證綜合指數報２８３８，升１４點或升０﹒５２％，成交９１０﹒３２億元人民幣。

深證成分指數報９１７３，升１１２點或升１﹒２４％，成交１３８８﹒２７億元人民幣。



表列部分同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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西證國際證券（００８１２） ０﹒２２５元 升６４﹒２３４％

平安證券集團（００２３１） ０﹒１０８元 升 ５﹒８８２％

英皇證券 （００７１７） ０﹒２３５元 升 ４﹒９１１％

耀才證券金融（０１４２８） １﹒３１０元 升 ３﹒１５０％

勝利證券 （０８５４０） １﹒２７０元 升 ２﹒５８５％



海通國際 （００６６５） ２﹒１３０元 升 １﹒９１４％

民銀資本 （０１１４１） ０﹒１６４元 升 １﹒８６３％

第一上海 （００２２７） ０﹒３９５元 升 １﹒２８２％

南華金融 （００６１９） ０﹒４５０元 升 １﹒１２４％

新鴻基公司 （０００８６） ３﹒３３０元 升 ０﹒６０４％



民眾金融科技（００２７９） ０﹒１８２元 跌 １﹒６２２％

時富投資 （０１０４９） ０﹒１２４元 跌 ３﹒１２５％

時富金融服務（００５１０） ０﹒０３７元 跌 ５﹒１２８％

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（ｅｃ）

