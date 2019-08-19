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19/08/2019 10:44

《異動股》港股大升逾４００點本地證券股受捧，西證國際漲６４％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》港股大升逾４００點，本地證券股受捧，西證國際證券
（００８１２）現價升６４﹒２３％，報０﹒２２５元；成交約２４６９萬股，涉資４４５萬元

　　香港交易所（００３８８）亦漲１﹒７１％報２４９﹒２元。
　　現時，恆生指數報２６１５７，升４２３點或升１﹒６５％，主板成交３５５﹒０３億元。
國企指數報１００８２，升１﹒１８％或升１１８點。
　　上證綜合指數報２８３８，升１４點或升０﹒５２％，成交９１０﹒３２億元人民幣。
　　深證成分指數報９１７３，升１１２點或升１﹒２４％，成交１３８８﹒２７億元人民幣。

　　表列部分同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　西證國際證券（００８１２）　　　０﹒２２５元　　　升６４﹒２３４％
　　平安證券集團（００２３１）　　　０﹒１０８元　　　升　５﹒８８２％
　　英皇證券　　（００７１７）　　　０﹒２３５元　　　升　４﹒９１１％
　　耀才證券金融（０１４２８）　　　１﹒３１０元　　　升　３﹒１５０％
　　勝利證券　　（０８５４０）　　　１﹒２７０元　　　升　２﹒５８５％

　　海通國際　　（００６６５）　　　２﹒１３０元　　　升　１﹒９１４％
　　民銀資本　　（０１１４１）　　　０﹒１６４元　　　升　１﹒８６３％
　　第一上海　　（００２２７）　　　０﹒３９５元　　　升　１﹒２８２％
　　南華金融　　（００６１９）　　　０﹒４５０元　　　升　１﹒１２４％
　　新鴻基公司　（０００８６）　　　３﹒３３０元　　　升　０﹒６０４％

　　民眾金融科技（００２７９）　　　０﹒１８２元　　　跌　１﹒６２２％
　　時富投資　　（０１０４９）　　　０﹒１２４元　　　跌　３﹒１２５％
　　時富金融服務（００５１０）　　　０﹒０３７元　　　跌　５﹒１２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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