【駐滬專電】普華永道：上半年中國併購交易額環比降幅創十年最大

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》普華永道發布報告指，今年上半年，中國

併購活動交易金額降至２６４４億美元，較去年下半年降１８％，創過去十年最大半年度跌幅，

主要受中企海外併購和私募股權基金交易下滑導致，而境內戰略投資者交易的增長減緩了總體回

落的趨勢。

交易數量方面，除私募股權基金交易量環比下滑４６％，大部分類型投資者併購交易數量均

有所增長，表明中小型併購案例依然保持在合理的交易活躍水平。

普華永道中國內地及香港企業併購服務主管合夥人李明指，由於境外投資機會受限及受貿易

戰影響，上半年中企海外併購交易金額環比下降４８％，其中赴美投資持續下滑，赴歐洲地區的

投資也出現下滑，亞洲成為僅有能維持歷史投資水平的地區。

同時，國內經濟增長發力，帶動了境內戰略併購交易在數額和數量方面雙雙增長，其中交易

金額環比升８％，交易量環比增１２％。

分行業來看，工業板塊、消費品、高科技和醫療健康板塊頗為活躍。

普華水道認為，目前政治經濟環境的不確定性因素有加劇之態勢，因此併購市場的低迷將延

續至下半年。但中國刺激國內經濟增長措施，包括國企深化改革、去槓桿、內資銀行進一步重組

，將提振境內戰略投資，這可能成為一個亮點。

李明指，中企海外投資正在受到多方面因素施壓，包括貿易戰、英國脫歐、人民幣貶值、歐

洲等多地對併購交易加大審查力度、併購融資和外匯管制等。如果這些因素能夠向有利方向發展

，則預計２０２０年將出現反彈，因為海外併購的根本驅動力仍在發揮作用。

但是，他認為，出於保護國內戰略資產的考慮，各國將持續對大型跨國併購進行政治審查，

這將減少大型交易的數量。

