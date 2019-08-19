《午市前瞻》港股遭挾淡倉推動大市，短線或可上望二萬七關

《經濟通通訊社１９日專訊》市場憂慮經濟增長放緩，加上中美貿易戰前景不明朗影響，道

指上周累跌逾４００點，不過港股今日延續上周末前升勢，半日跟隨亞洲股市高開高走。恆指今

早報２５９９４升２６０點，在內地宣布將對深圳進行「先行示範區」改革下，利好中港兩地股

市，港股重上２６０００關口，早前受貿易戰消息影響的個股都普遍造好，恆指一度飆升５０５

點高見２６２３９，最終恆指午收報２６２１６點，急升４８２點或１﹒８７％，重上二萬六，

收復十天線（約２５７８８），主板成交５１５﹒９２億元。國企指數午收報１０１００點，升

１３６點或１﹒３７％，重上萬點關。

內地Ａ股受消息利好，上證綜合指數收報２８６５，升４１點或１﹒４７％。深證成分指數

報９２７７，升２１６點或２﹒３９％。

重磅股方面，匯控（００００５）反彈升２﹒５７％，報５７﹒９５元；港交所

（００３８８）隨市升２﹒７８％，報２５１﹒８元；騰訊（００７００）走高１﹒７８％，報

３３２﹒２元；中移動（００９４１）微漲０﹒７６％，報６６﹒５５元；友邦（０１２９９）

周五（２３日）放榜，半日漲２﹒５７％，報７７﹒９５元。



＊中央提深圳概念內房升，富瑞唱淡地產九倉置業領跌＊



中央支持深圳建設為中國特色社會主義先行示範區，部分有深圳概念的內房股炒高。佳兆業

（０１６３８）飆升１４﹒０１％，報２﹒９３元；合景泰富（０１８１３）急升８﹒０７％，

報６﹒５６元；雅居樂（０３３８３）走高８﹒０９％，報１０﹒１６元；中國奧園

（０３８８３）漲７﹒５８％，報１０﹒２２元；融創中國（０１９１８）升７﹒１８％，報

３５﹒１元。

富瑞發表報告指，港股已消化抗議活動帶來的利淡因素，預計下行空間有限，不過應避開零

售和地產股，部分本地地產股下跌。九龍倉置業（０１９９７）逆市跌２﹒０７％，報４７﹒２

元，暫表現最差藍籌；新世界發展（０００１７）挫１﹒９２％，報１０﹒２２元；不過，恆基

地產（０００１２）漲２﹒７５％，報３９﹒３元；恆隆地產（００１０１）升１﹒７％，報

１７﹒９６元；長實集團（０１１１３）走高１﹒６８％，報５４﹒５元。

燃氣股逆市有沽壓，新奧能源（０２６８８）挫２﹒４５％，報８１﹒５元，暫表現最差國

指股；中國燃氣（００３８４）跌１﹒４２％，報３１﹒１５元；不過，昆侖能源

（００１３５）漲１﹒７１％，報６﹒５５元；北京控股（００３９２）升１﹒３６％，報

３７﹒３元。



＊滬深股市升中資券商走高，高盛唱好舜宇手機設備漲＊



滬深兩地股市急升，中資券商受捧狂飆。中信證券（０６０３０）急升６﹒６％，報

１４﹒５４元，暫表現最佳國指股；海通證券（０６８３７）走高５﹒５７％，報７﹒５８元；

中國銀河（０６８８１）漲５﹒５２％，報３﹒８２元；華泰六八八六（０６８８６）升

４﹒８１％，報１１﹒７６元；廣發証券（０１７７６）高４﹒７４％，報７﹒９５元。

雖然特朗普稱基於國安，不想與華為做生意，不過有傳華為採購美國產品寬限期可能再延長

９０日，手機設備反彈。舜宇光學（０２３８２）獲高盛上調目標價逾一倍，評級由中性升至買

入，半日升５﹒２４％，報１００﹒４元，重上百元關；瑞聲科技（０２０１８）亦升

２﹒７８％，報３６﹒９５元；比亞迪電子（００２８５）急升５﹒２７％，報１２﹒３８元；

丘鈦科技（０１４７８）漲３﹒４４％，報７﹒８１元。

人民銀行決定改革完善貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形成機制，包括新增５年期品種，報價

銀行擴至１８家。雖然花旗稱ＬＰＲ下調不利內銀淨息差和稅後淨利，但內銀股普遍隨市向上。

交通銀行（０３３２８）漲１﹒５２％，報５﹒３５元；建設銀行（００９３９）升０﹒８７％

，報５﹒７８元；中國銀行（０３９８８）走高０﹒６７％，報３﹒０１元；工商銀行

（０１３９８）微升０﹒４％，報４﹒９８元；不過，農業銀行（０１２８８）就微跌

０﹒３３％，報３﹒０１元。

澳優（０１７１７）續遭沽空機構殺人鯨資本狙擊，今日再發布最新沽空報告，展示新證據

證明其財務數據造假，澳優半日無升跌，報１１﹒０８元。不過，同為內需股的中國旺旺

（００１５１）就獲納入國指，半日升６﹒４５％，報６﹒４４元，暫表現最佳藍籌。



＊張智威：友邦現價值博，短線上望８２元＊



大市今日出現大幅反彈，信誠聯席董事張智威表示，由於早前大市已經累積一定跌幅，因此

可能出現大戶「挾淡倉」的情況，部分淡軍亦被迫進行平倉動作，因此部分平倉盤亦同樣推動大

市攀升。另外，昨日（１８日）的社會運動亦轉趨和平，被市場人市解讀為香港的政治風險開始

緩和，對大市亦有正面作用，短期大市波動區間會在２５７００點至２７０００點之間上落。

張智威表示，目前港股預測市盈率跌穿１０倍，而預期股息率升至４厘以上，屬「抵買」之

選，雖然港股存在一定風險因素，但目前應該「炒股不炒市」，可以選擇一些「跌到殘」的股份

，他推介友邦，該股由近９０元跌至７７元左右，他認為現價追入值博率高，短期可先上望

８２元。（ｕｌ、ａｌ）

