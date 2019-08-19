《美元走勢－羅明立》美匯短線９８﹒４受阻，留意歐元１﹒１支持

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒４８ １０６﹒１８ １０６﹒３６

歐元╱美元 １﹒１１０１ １﹒１０８６ １﹒１０９０

英鎊╱美元 １﹒２１７２ １﹒１２３８ １﹒２１４４

美元╱瑞郎 ０﹒９８０３ ０﹒９７６５ ０﹒９７７９

美元╱港元 ７﹒８４６１ ７﹒８４０５ ７﹒８４３３



《美元走勢》本周市場焦點料集中於美聯儲主席鮑威爾身上，他將於周五（２３日）在

Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ銀行家年會發表題為「貨幣政策挑戰」的演說。近期債息倒掛擔憂令

全球市場動盪，且中美貿易爭端陰睛不定，其言論能否產生維穩作用備受關注。

此外，於２４日起一連三天，Ｇ７國家元首及政府首腦會議將於法國Ｂｉａｒｒｉｔｚ舉行

，料會議內容將圍繞英國脫歐及全球貿易問題，是次亦是英國首相詹森就任以來首次出席國際會

議，市場希望可以看到英國與歐盟的未來關係。

美國８月密歇根大學消費者信心指數初值下跌至９２﹒１，遠不及市場預期的９７﹒１，亦

是今年１月以來最低，前月數值為９８﹒４。期內，消費者預期指數初值為８２﹒３，消費者現

況指數初值亦跌至１０７﹒４，兩者均低於市場預期及前值。資料增加市場對當地零售市場前景

擔憂。

由於市場期待美聯儲的減息行動，美元匯價受到支持，美匯指數升至９８﹒３４水準，短線

在９８﹒４水準有一定阻力。

市場傳出德國或放棄過往奉行的平衡預算，改推赤字預算及買債計畫以刺激經濟，此舉或有

望提振區內經濟及歐元前景，使市場對美元好倉偏向審慎，留意歐元在１﹒１０００的支持。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０６﹒２０ １０４﹒５０ １０６﹒８０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１１４０ １﹒１０２０ １﹒１２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

