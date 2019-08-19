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即市新聞

19/08/2019 15:00

《美元走勢－羅明立》美匯短線９８﹒４受阻，留意歐元１﹒１支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒４８　　　１０６﹒１８　　　１０６﹒３６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１０１　　　１﹒１０８６　　　１﹒１０９０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２１７２　　　１﹒１２３８　　　１﹒２１４４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８０３　　　０﹒９７６５　　　０﹒９７７９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６１　　　７﹒８４０５　　　７﹒８４３３

　　《美元走勢》本周市場焦點料集中於美聯儲主席鮑威爾身上，他將於周五（２３日）在
Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ銀行家年會發表題為「貨幣政策挑戰」的演說。近期債息倒掛擔憂令
全球市場動盪，且中美貿易爭端陰睛不定，其言論能否產生維穩作用備受關注。
　　此外，於２４日起一連三天，Ｇ７國家元首及政府首腦會議將於法國Ｂｉａｒｒｉｔｚ舉行
，料會議內容將圍繞英國脫歐及全球貿易問題，是次亦是英國首相詹森就任以來首次出席國際會
議，市場希望可以看到英國與歐盟的未來關係。
　　美國８月密歇根大學消費者信心指數初值下跌至９２﹒１，遠不及市場預期的９７﹒１，亦
是今年１月以來最低，前月數值為９８﹒４。期內，消費者預期指數初值為８２﹒３，消費者現
況指數初值亦跌至１０７﹒４，兩者均低於市場預期及前值。資料增加市場對當地零售市場前景
擔憂。
　　由於市場期待美聯儲的減息行動，美元匯價受到支持，美匯指數升至９８﹒３４水準，短線
在９８﹒４水準有一定阻力。
　　市場傳出德國或放棄過往奉行的平衡預算，改推赤字預算及買債計畫以刺激經濟，此舉或有
望提振區內經濟及歐元前景，使市場對美元好倉偏向審慎，留意歐元在１﹒１０００的支持。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０６﹒２０　　　１０４﹒５０　　　１０６﹒８０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１１４０　　　１﹒１０２０　　　１﹒１２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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