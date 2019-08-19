【虛擬銀行】富融銀行：團隊已大致齊全，正研數十產品

獲發虛擬銀行牌照逾３個月，由騰訊（００７００）牽頭的富融銀行，行政總裁岑志豪接受

訪問時稱，目前團隊已大致齊全，正研發數十項產品，目標在開業時「普通人預期的銀行服務都

能提供」。

他形容，銀行業是發展逾百年行業，「不覺得銀行產品有痛點」，但提供服務方式有改進之

處，讓客戶體驗增值。《香港經濟日報》

