獲發虛擬銀行牌照逾３個月，由騰訊（００７００）牽頭的富融銀行，行政總裁岑志豪接受
訪問時稱，目前團隊已大致齊全，正研發數十項產品，目標在開業時「普通人預期的銀行服務都
能提供」。
他形容，銀行業是發展逾百年行業，「不覺得銀行產品有痛點」，但提供服務方式有改進之
處，讓客戶體驗增值。《香港經濟日報》
19/08/2019 08:33
【虛擬銀行】富融銀行：團隊已大致齊全，正研數十產品
獲發虛擬銀行牌照逾３個月，由騰訊（００７００）牽頭的富融銀行，行政總裁岑志豪接受
訪問時稱，目前團隊已大致齊全，正研發數十項產品，目標在開業時「普通人預期的銀行服務都
能提供」。
他形容，銀行業是發展逾百年行業，「不覺得銀行產品有痛點」，但提供服務方式有改進之
處，讓客戶體驗增值。《香港經濟日報》
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