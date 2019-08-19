《經濟通通訊社１９日專訊》美聯物業表示，該行剛促成鴨脷洲海怡半島一個５２１實呎戶
成交，外區客為方便子女在同區上學，故斥８７６萬元合理價入市，２０１４年貨升值逾三成半
。
剛成交的海怡半島為３３座中層Ａ室，實用面積約為５２１呎，建築面積約為６６６呎，為
兩房間格，原叫價約為９００萬元，議價後減近３％，以８７６萬元成交，折合實用呎價約為
１６８１４元，建築呎價約為１３１５３元。
原業主於２０１４年１２月份以約６４５萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約２３１萬
元，物業升值約３６％。（ｂｉ）
19/08/2019 15:41
【本港樓市】海怡半島兩房戶８７６萬元成交，實呎價１﹒６８萬元
《經濟通通訊社１９日專訊》美聯物業表示，該行剛促成鴨脷洲海怡半島一個５２１實呎戶
成交，外區客為方便子女在同區上學，故斥８７６萬元合理價入市，２０１４年貨升值逾三成半
。
剛成交的海怡半島為３３座中層Ａ室，實用面積約為５２１呎，建築面積約為６６６呎，為
兩房間格，原叫價約為９００萬元，議價後減近３％，以８７６萬元成交，折合實用呎價約為
１６８１４元，建築呎價約為１３１５３元。
原業主於２０１４年１２月份以約６４５萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約２３１萬
元，物業升值約３６％。（ｂｉ）
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