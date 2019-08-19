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即市新聞

19/08/2019 09:04

【本港樓市】十大屋苑周末成交回升，惟減價個案增加

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得６宗成交，按周增加２宗或
５０％。雖然成交量回升，但仍處低水平，並連續１４個周末錄得單位數成交，當中有７個屋苑
錄零成交。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國於本月宣布減息，荃灣區新盤低開，
於周六推出３５４伙全數沽清，增強買家入市信心，星期五居屋抽籤結果已公布，料部份居屋向
隅客將逐步回流二手市場，加上個別業主願意面對現實減價，預計下半月二手成交有望回升。
　　據美聯物業分行統計，剛過去的周末（８月１７日至８月１８日），十大二手藍籌屋苑錄約
４宗買賣成交，較上周末３宗上升約３３﹒３％，惟已連續第１３個周末在單位數低位徘徊。至
於按１５大屋苑計，本周末錄約５宗買賣成交，按周升６６﹒７％。

＊居屋向隅客將回流市場＊

　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，剛過去周末有大型新盤低開吸客，項目入票反應理想
，逾３５０多伙更於首日迅即沽清，反映市場剛需強勁。惟二手市場買賣雙方普遍仍持觀望態度
，物業叫價減幅有限，在新盤搶客，以及本港政經環境等因素影響下，導致二手買賣表現呆滯，
連續多個周末成交更在低位反覆。
　　他指，二手放盤業主或需接受現實，擴大議價空間，未來樓價有一定下調壓力，市場上已不
乏減價成交個案。值得留意，新一期居屋攪珠結果揭盅，相信不乏居屋向隅客將回流市場，這批
購買力將成樓市的新力軍。
　　另外，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日，十大指標屋苑錄得４宗二手買賣個
案，較對上周末（８月１０至８月１１日）的２宗增加２宗或１００％，惟連續１５個周末處於
個位數字的低位窄幅徘徊。（ｃｌ）

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