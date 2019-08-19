《經濟通通訊社１９日專訊》政府修訂逃犯條例引發社會出現多次示威活動及衝突，並持續
兩個多月。《信報》引述消息人士報道，金管局及保監局正向業界查詢近日社會事件對業界的影
響。
報道指，有銀行業界人士透露，以目前社會的情況，金管局多了解業界亦屬正常，但局方未
有要求銀行作特別匯報，而查詢內容主要是了解銀行業務情況，包括中小企有否面對困難，並呼
籲銀行在可行情況下，對中小企提供支持。
另外，市傳保監局近期亦有去信保險公司，查詢近期的示威活動對業界的影響。（ｓｋ）（
ｚｚ）
19/08/2019 10:06
【修例風暴】報道：金管局及保監局向業界查詢示威抗議影響
《經濟通通訊社１９日專訊》政府修訂逃犯條例引發社會出現多次示威活動及衝突，並持續
兩個多月。《信報》引述消息人士報道，金管局及保監局正向業界查詢近日社會事件對業界的影
響。
報道指，有銀行業界人士透露，以目前社會的情況，金管局多了解業界亦屬正常，但局方未
有要求銀行作特別匯報，而查詢內容主要是了解銀行業務情況，包括中小企有否面對困難，並呼
籲銀行在可行情況下，對中小企提供支持。
另外，市傳保監局近期亦有去信保險公司，查詢近期的示威活動對業界的影響。（ｓｋ）（
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