【修例風暴】報道：金管局及保監局向業界查詢示威抗議影響

《經濟通通訊社１９日專訊》政府修訂逃犯條例引發社會出現多次示威活動及衝突，並持續

兩個多月。《信報》引述消息人士報道，金管局及保監局正向業界查詢近日社會事件對業界的影

響。

報道指，有銀行業界人士透露，以目前社會的情況，金管局多了解業界亦屬正常，但局方未

有要求銀行作特別匯報，而查詢內容主要是了解銀行業務情況，包括中小企有否面對困難，並呼

籲銀行在可行情況下，對中小企提供支持。

另外，市傳保監局近期亦有去信保險公司，查詢近期的示威活動對業界的影響。（ｓｋ）（

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