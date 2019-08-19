  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/08/2019 15:37

【修例風暴】呂志和：昨日集會和平，冀政府社會理性商討解決方法

　　《經濟通通訊社１９日專訊》政府修訂逃犯條例事件引發的示威及衝突持續兩個多月，銀河
娛樂（０００２７）兼嘉華國際（００１７３）主席呂志和表示，事件持續對大家都沒有好處，
並會影響本港經濟，認為香港警察已盡力。
　　他指，昨日民陣發起的集會和平，認為雙方應理性商討，以解決深層次問題，又指雙方都有
責任，而香港繁榮需要老、中、少一起努力和合作，大家應該互助互諒。
　　他又提到，本港今日成為國際大都會，香港政府做得不錯，強調期望香港社會能夠回復和諧
。（ｓｋ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
興證快訊19/08/2019
經濟衰退來臨？
FOCUS19/08/2019
【FOCUS】「深圳」、「利率」政經兩招 北京冀動力重整
生財有道19/08/2019
《開市Good Morning》溫傑：國泰股價短期或橫行
國際動態19/08/2019
約翰遜出訪德法 冀脫歐解死結
生財有道16/08/2019
【國泰風波】國泰兩管理高層辭任 CEO：對過往數星期經歷挑戰理應承擔責任
生財有道16/08/2019
【嚟緊炒D乜】眾安在綫虧轉盈終見起色 炒中期業績博上20元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金