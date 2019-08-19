【修例風暴】呂志和：昨日集會和平，冀政府社會理性商討解決方法

《經濟通通訊社１９日專訊》政府修訂逃犯條例事件引發的示威及衝突持續兩個多月，銀河

娛樂（０００２７）兼嘉華國際（００１７３）主席呂志和表示，事件持續對大家都沒有好處，

並會影響本港經濟，認為香港警察已盡力。

他指，昨日民陣發起的集會和平，認為雙方應理性商討，以解決深層次問題，又指雙方都有

責任，而香港繁榮需要老、中、少一起努力和合作，大家應該互助互諒。

他又提到，本港今日成為國際大都會，香港政府做得不錯，強調期望香港社會能夠回復和諧

。（ｓｋ）

