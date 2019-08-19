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即市新聞

19/08/2019 16:30

【本港經濟】最新失業率升至２﹒９％，勞工市場壓力增加

　　《經濟通通訊社１９日專訊》根據政府統計處公布的臨時數字，經季節性調整的失業率由今
年４－６月的２﹒８％上升至今年５－７月的２﹒９％。市場本來預期失業率可繼續維持於
２﹒８％，就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於１％的水平。
　　與今年４－６月比較，在５－７月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其
中餐飲服務活動業有相對明顯的上升。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度大致輕微。

＊總就業人數減少３３００人＊

　　總就業人數由４－６月的３８７﹒０７萬人，下跌至５－７月的３８６﹒７４萬人，減少約
３３００人。５－７月的總勞動人口為３９８﹒５９萬人，與４－６月的數字３９８﹒５萬人大
致相若。期內失業人數（不經季節性調整）增加約４２００人，至１１﹒８５萬人。５－７月的
就業不足人數為４﹒０７萬人，與４－６月的４﹒１２萬人大致相若。

＊零售住宿及膳食服務業失業率上升＊

　　勞工及福利局局長羅致光表示，在維持不變一年多後，經季節性調整的失業率微升０﹒１個
百分點至２﹒９％，仍屬於低水平。大部分行業的人力供求情況保持大致穩定，惟因消費市道持
續偏軟，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率較上一個期間為高。此外，在貿易往來減少下，
進出口貿易業面對的壓力增加，其失業率自年初起大致上升。
　　展望未來，羅致光指，由於經濟在未來數月料會繼續疲弱，本地勞工市場將無可避免面對更
大壓力。政府會密切留意勞工市場的情況。（ｃｌ）

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