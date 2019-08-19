【本港經濟】最新失業率升至２﹒９％，勞工市場壓力增加

《經濟通通訊社１９日專訊》根據政府統計處公布的臨時數字，經季節性調整的失業率由今

年４－６月的２﹒８％上升至今年５－７月的２﹒９％。市場本來預期失業率可繼續維持於

２﹒８％，就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於１％的水平。

與今年４－６月比較，在５－７月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其

中餐飲服務活動業有相對明顯的上升。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度大致輕微。



＊總就業人數減少３３００人＊



總就業人數由４－６月的３８７﹒０７萬人，下跌至５－７月的３８６﹒７４萬人，減少約

３３００人。５－７月的總勞動人口為３９８﹒５９萬人，與４－６月的數字３９８﹒５萬人大

致相若。期內失業人數（不經季節性調整）增加約４２００人，至１１﹒８５萬人。５－７月的

就業不足人數為４﹒０７萬人，與４－６月的４﹒１２萬人大致相若。



＊零售住宿及膳食服務業失業率上升＊



勞工及福利局局長羅致光表示，在維持不變一年多後，經季節性調整的失業率微升０﹒１個

百分點至２﹒９％，仍屬於低水平。大部分行業的人力供求情況保持大致穩定，惟因消費市道持

續偏軟，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率較上一個期間為高。此外，在貿易往來減少下，

進出口貿易業面對的壓力增加，其失業率自年初起大致上升。

展望未來，羅致光指，由於經濟在未來數月料會繼續疲弱，本地勞工市場將無可避免面對更

大壓力。政府會密切留意勞工市場的情況。（ｃｌ）

