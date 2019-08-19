《經濟通通訊社１９日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在今年７月底
為０﹒９４厘，較６月底的０﹒９５厘下跌１基點。綜合利率下跌，反映月內存款及銀行同業資
金的加權資金成本減少。（ｃｌ）
19/08/2019 16:46
【本港經濟】金管局：７月底綜合利率降至０﹒９４厘
《經濟通通訊社１９日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在今年７月底
為０﹒９４厘，較６月底的０﹒９５厘下跌１基點。綜合利率下跌，反映月內存款及銀行同業資
金的加權資金成本減少。（ｃｌ）
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