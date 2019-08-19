【本港經濟】金管局：７月底綜合利率降至０﹒９４厘

《經濟通通訊社１９日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在今年７月底

為０﹒９４厘，較６月底的０﹒９５厘下跌１基點。綜合利率下跌，反映月內存款及銀行同業資

金的加權資金成本減少。（ｃｌ）

