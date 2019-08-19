【企業盈喜】東光化工（１７０２）料中期純利按年顯著增長

《經濟通通訊社１９日專訊》東光化工（０１７０２）發盈喜，預期集團於截至今年６月底

止六個月的純利將較截至去年同期錄得顯著增長。

集團純利增長乃主要由於總體毛利及毛利率上升，以及融資成本下降所致。總體毛利及毛利

率上升，主要由於銷售成本下降，此乃主要由於原材料成本下跌；及尿素產品收益上升，主要由

於銷量增加。融資成本下降，主要是借貸水平普遍下降所致。（ｋｙ）

