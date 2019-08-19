《經濟通通訊社１９日專訊》東光化工（０１７０２）發盈喜，預期集團於截至今年６月底
止六個月的純利將較截至去年同期錄得顯著增長。
集團純利增長乃主要由於總體毛利及毛利率上升，以及融資成本下降所致。總體毛利及毛利
率上升，主要由於銷售成本下降，此乃主要由於原材料成本下跌；及尿素產品收益上升，主要由
於銷量增加。融資成本下降，主要是借貸水平普遍下降所致。（ｋｙ）
19/08/2019 12:31
【企業盈喜】東光化工（１７０２）料中期純利按年顯著增長
《經濟通通訊社１９日專訊》東光化工（０１７０２）發盈喜，預期集團於截至今年６月底
止六個月的純利將較截至去年同期錄得顯著增長。
集團純利增長乃主要由於總體毛利及毛利率上升，以及融資成本下降所致。總體毛利及毛利
率上升，主要由於銷售成本下降，此乃主要由於原材料成本下跌；及尿素產品收益上升，主要由
於銷量增加。融資成本下降，主要是借貸水平普遍下降所致。（ｋｙ）
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