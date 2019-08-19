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即市新聞

19/08/2019 16:24

【本港樓市】仲量聯行：中環寫字樓空置率升至２﹒６％的三年新高

　　《經濟通通訊社１９日專訊》仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》指出，由於環球經濟不
明朗因素揮之不去，令企業租戶推遲擴充計劃，中環寫字樓租賃市場於７月錄得５﹒６萬平方呎
負吸納量，空置率升至２﹒６％，創三年新高。
　　不過，報告提到受惠於中環以外地區的租務活躍，整體寫字樓市場仍錄得７﹒６萬平方呎的
淨吸納量。港島東近期錄得的多宗租賃成交引人矚目，包括渣打銀行已承租鰂魚涌濠豐大廈
１﹒９萬平方呎樓面。此外，北角Ｋ１１　Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｋｉｎｇ’ｓ　Ｒｏａｄ亦錄得多
宗租賃成交，令港島東的寫字樓空置率收窄至２﹒７％，為本港各主要寫字樓市場最低水平。

＊鮑雅歷料寫字樓需求減少要累積一段時間才會令租金明顯下跌＊

　　仲量聯行商業部主管鮑雅歷（Ａｌｅｘ　Ｂａｒｎｅｓ）表示，目前海外決策者更憂慮環球
經濟危機，以及對香港的影響，寫字樓的租賃需求顯著減少，尤其對中環寫字樓。由於寫字樓空
置率未有顯著增加，也缺乏大量新供應，需求減少要累積一段時間才會令租金明顯下跌。對於一
些經濟狀況首當其衝的企業而言，未來會有更多租金更低的選擇，不會對寫字樓減租１０％至
１５％感到太大意義。
　　寫字樓投資市場方面，研究部主管馬安平指，７月交投淡靜，原因是投資者憂慮環球經濟前
景再添變數及本地社會爭拗升級。不過，由於業主叫價仍然「企硬」，銷售下降對樓價造成的影
響不大。
　　馬安平續稱，鑑於社會爭拗持續，大部份零售商對擴張持觀望態度。月內只錄得幾宗大額租
賃交易，當中包括一零售商以每月１８０萬港元承租中環皇后大道中１００號兩層商舖，租金較
舊租客低１０％。（ｋｙ）

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