【本港樓市】仲量聯行：中環寫字樓空置率升至２﹒６％的三年新高

《經濟通通訊社１９日專訊》仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》指出，由於環球經濟不

明朗因素揮之不去，令企業租戶推遲擴充計劃，中環寫字樓租賃市場於７月錄得５﹒６萬平方呎

負吸納量，空置率升至２﹒６％，創三年新高。

不過，報告提到受惠於中環以外地區的租務活躍，整體寫字樓市場仍錄得７﹒６萬平方呎的

淨吸納量。港島東近期錄得的多宗租賃成交引人矚目，包括渣打銀行已承租鰂魚涌濠豐大廈

１﹒９萬平方呎樓面。此外，北角Ｋ１１ Ａｔｅｌｉｅｒ Ｋｉｎｇ’ｓ Ｒｏａｄ亦錄得多

宗租賃成交，令港島東的寫字樓空置率收窄至２﹒７％，為本港各主要寫字樓市場最低水平。



＊鮑雅歷料寫字樓需求減少要累積一段時間才會令租金明顯下跌＊



仲量聯行商業部主管鮑雅歷（Ａｌｅｘ Ｂａｒｎｅｓ）表示，目前海外決策者更憂慮環球

經濟危機，以及對香港的影響，寫字樓的租賃需求顯著減少，尤其對中環寫字樓。由於寫字樓空

置率未有顯著增加，也缺乏大量新供應，需求減少要累積一段時間才會令租金明顯下跌。對於一

些經濟狀況首當其衝的企業而言，未來會有更多租金更低的選擇，不會對寫字樓減租１０％至

１５％感到太大意義。

寫字樓投資市場方面，研究部主管馬安平指，７月交投淡靜，原因是投資者憂慮環球經濟前

景再添變數及本地社會爭拗升級。不過，由於業主叫價仍然「企硬」，銷售下降對樓價造成的影

響不大。

馬安平續稱，鑑於社會爭拗持續，大部份零售商對擴張持觀望態度。月內只錄得幾宗大額租

賃交易，當中包括一零售商以每月１８０萬港元承租中環皇后大道中１００號兩層商舖，租金較

舊租客低１０％。（ｋｙ）

