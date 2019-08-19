《經濟通通訊社１９日專訊》開達集團（００１８０）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月錄得虧損，相比去年同期則錄得溢利。虧損主要由於收入減少和應佔聯營公司虧損。（ｋｙ）
19/08/2019 16:58
【企業盈警】開達集團料中期由盈轉虧，收入減及聯營公司虧損所致
《經濟通通訊社１９日專訊》開達集團（００１８０）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月錄得虧損，相比去年同期則錄得溢利。虧損主要由於收入減少和應佔聯營公司虧損。（ｋｙ）
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