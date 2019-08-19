【企業盈警】永恒策略（７６４）料中期虧損減少約４５％至５５％

《經濟通通訊社１９日專訊》永恆策略（００７６４）發盈警，預期截至今年６月底六個月

虧損較去年同期虧損２﹒１２億元減少約４５％至５５％。該減少由於按公平值計入損益表之金

融資產公平值變動產生之虧損減少；及並無於較上一期間出售附屬公司產生之虧損，而其部分被

確認應佔聯營公司虧損；及資物業公平值變動虧損所抵銷。（ｋｙ）

