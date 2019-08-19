《經濟通通訊社１９日專訊》西王特鋼（０１２６６）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月之純利將按年下跌約６０％至７０％。
西王特鋼指，２０１９年上半年度受中美貿易戰等因素影響，公司部分下游客戶產品出口受
阻，導致對公司產品的需求下降。同時，公司鋼材價格較上年同期有所下降，原燃料價格的快速
上漲亦導致生產成本上升，因此純利亦較去年同期下跌。（ｋｙ）
19/08/2019 17:16
【企業盈警】西王特鋼料上半年純利按年下跌約６０％至７０％
《經濟通通訊社１９日專訊》西王特鋼（０１２６６）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月之純利將按年下跌約６０％至７０％。
西王特鋼指，２０１９年上半年度受中美貿易戰等因素影響，公司部分下游客戶產品出口受
阻，導致對公司產品的需求下降。同時，公司鋼材價格較上年同期有所下降，原燃料價格的快速
上漲亦導致生產成本上升，因此純利亦較去年同期下跌。（ｋｙ）
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