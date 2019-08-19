【企業盈警】林達控股料中期虧損將擴大至２４４０萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》林達控股（０１０４１）發盈警，預期截至今年６月底止，中

期將錄得約２４４０萬元虧損，較去年同期的６６０萬元虧損有所擴大。

公司指，虧損擴大主要由於今年年中期貸款應收款項減值約６５０萬元；中期應收利息減值

虧損約２２０萬元；使用權資產攤銷約３７０萬元；中期分佔一間聯營公司虧損約５０萬元；以

及中期整體日常開支及匯兌虧損總額增加約６９０萬元。（ｓｋ）

