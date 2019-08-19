《經濟通通訊社１９日專訊》環球大通投資（００９０５）公布，預期截至今年６月３０日
止六個月將錄得公司擁有人應佔期內虧損大幅減少，去年同期公司擁有人應佔期內虧損約
５６９０萬元。
虧損減少主要由於透過損益帳以公平值列帳之財務資產公平值變動產生之減少。（ｂｎ）
19/08/2019 18:03
【企業盈警】環球大通投資（９０５）料上半年應佔虧損大幅減少
《經濟通通訊社１９日專訊》環球大通投資（００９０５）公布，預期截至今年６月３０日
止六個月將錄得公司擁有人應佔期內虧損大幅減少，去年同期公司擁有人應佔期內虧損約
５６９０萬元。
虧損減少主要由於透過損益帳以公平值列帳之財務資產公平值變動產生之減少。（ｂｎ）
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