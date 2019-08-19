《經濟通通訊社１９日專訊》絲路物流控股（００９８８）公布，預期集團截至今年６月
３０日止六個月的中期業績可錄得盈利，而去年同期則錄得虧損。
主要來自出售總部辦事處的一次性收益及大宗商品貿易業務表現更佳而有的收益。
集團將於８月２７日公布中期業績。（ｂｎ）
19/08/2019 18:12
【企業盈喜】絲路物流（００９８８）料上半年轉虧為盈錄得盈利
《經濟通通訊社１９日專訊》絲路物流控股（００９８８）公布，預期集團截至今年６月
３０日止六個月的中期業績可錄得盈利，而去年同期則錄得虧損。
主要來自出售總部辦事處的一次性收益及大宗商品貿易業務表現更佳而有的收益。
集團將於８月２７日公布中期業績。（ｂｎ）
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