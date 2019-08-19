《經濟通通訊社１９日專訊》外電早前引述消息指，美國商務部將延長華為臨時通用許可證
９０日，期間華為可繼續從美國企業購買部份商品。惟特朗普周日（１８日）在新澤西州反駁消
息指還未有決定，今日（即香港時間今晚）會下決定，但因國家安全受威脅理由，自己不想與華
為做生意。
特朗普又就貿易戰局勢發表意見，稱美國經濟目前全球最強，現時幾乎所有行業的失業率均
在最低水平，又稱進口貨品價格正在下跌，意味著中國一方在承受關稅，美國農民可以從中獲利
。（ｅｙ）
19/08/2019 10:33
【華為風波】特朗普：不想與華為做生意，今日決定是否延長寬限期
《經濟通通訊社１９日專訊》外電早前引述消息指，美國商務部將延長華為臨時通用許可證
９０日，期間華為可繼續從美國企業購買部份商品。惟特朗普周日（１８日）在新澤西州反駁消
息指還未有決定，今日（即香港時間今晚）會下決定，但因國家安全受威脅理由，自己不想與華
為做生意。
特朗普又就貿易戰局勢發表意見，稱美國經濟目前全球最強，現時幾乎所有行業的失業率均
在最低水平，又稱進口貨品價格正在下跌，意味著中國一方在承受關稅，美國農民可以從中獲利
。（ｅｙ）
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