【脫歐之後】百達：避開英國資產，臨近脫歐再降整體風險資產

《環富通基金頻道１９日專訊》百達資產管理國際多元資產部門高級投資經理

Ｓｈａｎｉｅｌ Ｒａｍｊｅｅ發表道，對於英國局勢，該行認為硬脫歐這個結果已漸漸為英國

政府所接受。沒有協議的脫歐一直為市場所憂慮，一旦發生將會對英國和歐洲的經濟和金融市場

造成動蕩，但對其他地區的影響則相對輕微。

倘若真的舉行大選而最終由工黨Ｊｅｒｅｍｙ Ｃｏｒｂｙｎ組成政府，這結果可能較硬脫

歐更差，因為工黨傾向實施財富稅，這將大大影響英國地產權和稅制，對英國經濟造成永久性損

害。

然而，該行仍然有機會見到達成協議的脫歐，就是英國與歐盟先建立關稅同盟，直到兩者達

成新的貿易協議。

英鎊兌美元自今年３月以來下跌約１０％，顯示市場已反映硬脫歐的可能性。倘若真的硬脫

歐，該行覺得英鎊兌美元會跌至１﹒１５或以下，但會迅速反彈。

如果一旦舉行大選而出現一個工黨政府，英國的資產，房地產和英鎊可能會長時間受壓，會

出現走資的風險。

如果出現軟脫歐，英國資產有機會大幅由目前的低位大幅回升。

但無論結果是怎樣，英國很可能在未來十二個月出現經濟衰退。

從多元資產配置的角度，該行已經避開英國資產，並且打算在脫歐限期前，降低組合整體的

風險，因為屆時有機會出現更佳的入時時機。（ｈｏ）

