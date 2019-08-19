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即市新聞

19/08/2019 11:55

【脫歐之後】百達：避開英國資產，臨近脫歐再降整體風險資產

　　《環富通基金頻道１９日專訊》百達資產管理國際多元資產部門高級投資經理
Ｓｈａｎｉｅｌ　Ｒａｍｊｅｅ發表道，對於英國局勢，該行認為硬脫歐這個結果已漸漸為英國
政府所接受。沒有協議的脫歐一直為市場所憂慮，一旦發生將會對英國和歐洲的經濟和金融市場
造成動蕩，但對其他地區的影響則相對輕微。
　　倘若真的舉行大選而最終由工黨Ｊｅｒｅｍｙ　Ｃｏｒｂｙｎ組成政府，這結果可能較硬脫
歐更差，因為工黨傾向實施財富稅，這將大大影響英國地產權和稅制，對英國經濟造成永久性損
害。
　　然而，該行仍然有機會見到達成協議的脫歐，就是英國與歐盟先建立關稅同盟，直到兩者達
成新的貿易協議。
　　英鎊兌美元自今年３月以來下跌約１０％，顯示市場已反映硬脫歐的可能性。倘若真的硬脫
歐，該行覺得英鎊兌美元會跌至１﹒１５或以下，但會迅速反彈。
　　如果一旦舉行大選而出現一個工黨政府，英國的資產，房地產和英鎊可能會長時間受壓，會
出現走資的風險。
　　如果出現軟脫歐，英國資產有機會大幅由目前的低位大幅回升。
　　但無論結果是怎樣，英國很可能在未來十二個月出現經濟衰退。
　　從多元資產配置的角度，該行已經避開英國資產，並且打算在脫歐限期前，降低組合整體的
風險，因為屆時有機會出現更佳的入時時機。（ｈｏ）

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