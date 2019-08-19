《環球視野－包樂德》未來回報何處尋？

《環球視野》從大環境來看，企業缺乏利潤增長，反映美國目前的商業周期比部分人所想處

於更後的階段。利潤持平或者減少是反映未來將出現經濟衰退（不論多輕微）的三個典型長期領

先訊號之一。孳息曲線倒掛（即長期國庫券孳息低於短期債券）是幾乎必然準確預示衰退的徵兆

，這訊號現時亦已出現。近期美國就業報告反映過去數個月的職位增長放緩，是第三個徵兆。

但從目前來看，衰退與我們還有一段距離。我們認為在今明兩年毋須憂慮經濟陷入衰退，因

為上述徵兆出現後，需隔一段長時間經濟才會衰退，但它們的確預示周期即將完結。

隨著近月市場對環球經濟增長的憂慮加劇，投資者偏好一般認為盈利增長穩健的行業，如大

型科技股，或具債券特質的收益型投資，如房地產投資信託和公用事業。這些防守性行業的相對

估值已升至甚高水平。中期來看，我們建議維持均衡的投資組合，對將能受惠於環球經濟逐漸回

復增長的周期股持一般比重。美股表現應會優於其他已發展國家股市。倘若經濟環境一如我們預

期改善，新興市場股市或更值得投資。

美國公布對餘下中國進口貨品徵收１０％關稅，如果此後中美貿易爭議出現重大升級，必定

會限制上述利好前景。然而，美國總統特朗普不可能單方面過份加劇貿易緊張局勢，而又不影響

他爭取連任的勝算。中國很可能對新關稅採取反制措施，但貨幣寬鬆政策和今年稍後環球經濟增

長逐漸回升，將有助抵銷貿易戰帶來的損害。

總的來說，未來１２至１８個月的經濟衰退威脅似乎不大，但風險可能在２０２１年升溫。

潛在風險是通脹上升和長債孳息高於預期。利率上升或會使企業債券市場陷入嚴峻困境，違約情

況亦可能增加。過去十年的舉債成本極低，似乎令效率欠佳的公司能以借新還舊的方式維持營運

。利率上升將不利於任何仍然運作的殭屍企業。按揭利率調升亦會削弱環球房屋市場活動。

目前大部分金融資產的估值頗高（特別是具避險作用的政府債券），預期在２０２０年中前

有關資產估值顯著回落的機會不大。若２０２１年的市場環境再次同時出現輕微通脹和長期利率

上升的情況，則會利淡股票和企業債券的表現。如果２０２１年出現最壞情況，現金和具避險性

質的美元或日本政府債券或是駕馭危機的首選資產。最終，這情況或會促使大量資金轉投價值股

與實質資產（即銀行、金融、工業、物料、房地產、商品、新興市場等）。

《信安環球投資首席環球經濟師 包樂德》

