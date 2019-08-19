《保險觸覺－李劍雲》颱風來襲，家居保障尤其重要

《保險觸覺》近年香港有多個破壞力強勁颱風，越來越多人開始了解家居保險的保障。根據

香港保險聯會數據顯示，去年９月颱風山竹造成的破壞引發共３﹒２萬宗各類保險申索，涉及金

額為２９億元。惡劣天氣可能會引致各種難以預計的意外和風險威脅，市民可考慮投保家居保險

計劃。

市場上的家居保險計劃保障全面，財物保障由７５萬元至１５０萬元，視符居所的建築面積

而定，而每件家居財物如家俬及家居設備的最高保障為１５萬元，每件貴重物品如首飾提供最多

１５０００元的保障。



＊第三者責任保障＊



在颱風來襲期間，外露的物品必須穩妥地存放好，一旦被風吹走，可能導致第三者受傷或財

物損失。請將擺放於天台、露台及工作平台上易被風吹倒之物件放回室內，並確保冷氣機及其機

架已穩固安裝。家居保險提供的第三者責任保障可以支援受保人、其同住家人及家庭傭工，因意

外引致他人受傷或財產損毀所需負上的法律責任。

在香港，涉及人命傷亡的意外，傷者可循民事索償，而法庭會根據受傷情況作出判決，部分

嚴重個案的賠償額更以數百萬元計，第三者責任保障會承擔事件所招致的訴訟或賠償費，當中涉

及的金額動輒數十萬元，甚至以百萬元計，個別家居保的第三者責任保障每年最高限額達６００

萬元，有助應付巨額申索及減輕法律開支。



＊家居空置不能超過連續３０日＊



暑假期間不少人都會一家大細外遊，但臨近風季難免擔心颱風造成破壞。投保居所不能長期

處於空置狀態，一般容許的空置期為３０日，如外遊不超過連續３０日，部分家居保險將提供保

障。如居所連續３０日或以上「無人居住」，遭盜竊或企圖盜竊所造成的損失或損毀，將不受保

障。因為家居長期空置較容易成為匪徒爆竊的目標，所以故作此限。若過了指定期限，保險公司

便有權不作出賠償，但因其他天災而構成的財物損失則可能獲得豁免。

空置連續３０日或以上的居所，因固定供水設備、排水系統或供暖系統故障、或洗衣機漏水

所造成的損失或損毀，均不受保障。若投保人須離港逾３０日，便應預先通知保險公司並查詢有

關安排，以確保所購買的家居保險保障仍然生效。



＊延伸全球私人財物保障＊



擁有天台、露台或平台的業主在購買家居財物保險時需注意，任何放置於屋頂天台或開放位

置的家居財物一般都不納入保障範圍內，除非在購買保單時已申報並將天台、露台或平台的財物

列入受保範圍。部分保險公司提供自選全球私人財物保障，即使受保人身處受保居所以外、包括

海外，一旦私人財物、金錢，甚至因信用卡被盜用所招至的損失，均在受保範圍之內。大家在投

保家居保險計劃前，應細心比較不同計劃的保障範圍、保額及不保事項，選擇最合適的計劃。註

：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛一般保險零售業務主管 李劍雲》

