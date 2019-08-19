港股收復十天線及二萬六關，急升５５７點收２６２９１連漲四日

《經濟通通訊社１９日專訊》港股今早發力而上，中央表示將會對深圳進行「中國特色社會

主義先行示範區」，刺激ＡＨ兩市表現造好，而恆指亦連升四日，並修復十天線（２５７９６點

），高見２６３５６點，並連升四日錄得三連陽。另外，部分中資股被納入為國指成分股，帶動

大市整體氣氛造好。恆指報２６２９１點，升５５７點或升２﹒１７％，四連升累漲１０１０點

或４％主板成交９６６﹒３２億元升５﹒６％。國企指數報１０１０９，升１４４點或升

１﹒４５％。

內地Ａ股表現大幅抽升，上證綜合指數報２８８３點，升５９點或升２﹒１０％；深證成分

指數報９３２８點，升２６８點或升２﹒９６％。兩市合共成交５８１５﹒９９億元人民幣。

重磅股表現造好，匯豐控股（００００５）升２﹒５７％，報５７﹒９５元；港交所

（００３８８）急漲３﹒１８％，報２５２﹒８元；中國移動（００９４１）升０﹒３％，報

６６﹒２５元；友邦保險（０１２９９）升２﹒９６％，報７８﹒２５元。



＊「先行示範區」深迎概念股造好，國指新貴普遍上揚＊



中共中央、國務院日前（１８日）發布新《意見》，提出「深圳要努力創建社會主義現代化

強國的城市範例」，並為深圳提出了５項戰略定位，建立「先行示範區」。深圳概念股普遍上揚

，深圳國際（００１５２）升７﹒７３％，報１５﹒０６元；深圳高速（００５４８）升

０﹒７８％，報９元；深圳控股（００６０４）急漲１１﹒２％，報２﹒８８元；騰訊控股

（００７００）升３﹒１９％，報３３６﹒８元；中國平安（０２３１８）升１﹒６３％，報



９０﹒６元。

上周五（１６日）收市後恆指公布季度檢討，其中五隻股份被納入國指，９月９日生效。中

國旺旺（００１５１）升６﹒６１％，報６﹒４５元，並為今日最佳藍籌；吉利汽車

（００１７５）升２﹒０３％，報１１﹒０６元；復星國際（００６５６）升３﹒７６％，報９

﹒６５元；中國太平（００９６６）漲２﹒２１％，報１９﹒４４元；融創（０１９１８）急升

５﹒１９％，報３４﹒４５元。

另外，部分恆生綜合大中型股指數成份股將有變動，多隻股民熱炒股份被納入指數內，東方

教育（００６６７）升４﹒０１％，報１２﹒９８元；頤海國際（０１５７９）升５﹒８２％，

報４６﹒３５元；澳優（０１７１７）跌０﹒５４％，報１１﹒０２元；錦欣生殖

（０１９５１）升４﹒２２％，報９﹒３９元；波司登（０３９９８）升１﹒９２％，報

２﹒６５元。



＊濠賭獲大行唱好全面炒高，手機設備個別走舜宇破百＊



富瑞預料，受本地政局不穩影響，內地遊客會轉赴澳門旅遊，利好濠賭股，獲其列作首選的

金沙（０１９２８）和永利澳門（０１１２８）分別漲５﹒１５％，報３６﹒７５元，以及升

３﹒６８％，報１６﹒９元。新濠（００２００）急飆６﹒３％，報１７﹒５４元；澳博

（００８８０）揚４﹒１８％，報７﹒７３元；美高梅中國（０２２８２）升４﹒７８％，報

１２﹒２８元。

外媒報道，美國商務部將延長華為購貨寬限期，手機設備股全線走高。舜宇光學

（０２３８２）獲高盛上調超過一倍目標價，由７０元升至１５０元，評級由中性升至買入，漲

５﹒５６％，報１００﹒７元，重上百元關；瑞聲科技（０２０１８）升３﹒７６％，報

３７﹒３元；比亞迪電子（００２８５）揚５﹒１％，報１２﹒３６元；丘鈦（０１４７８）升

４﹒６４％，報７﹒９元。

石藥集團（０１０９３）中午公布中期業績，純利１８﹒７８億元，按年升２４﹒８％，股

價升４﹒１８％，報１２﹒９６元；中生製藥（０１１７７）升５﹒４１％，報９﹒９３元；金

斯瑞（０１５４８）升２﹒８７％，報１７﹒９４元；國藥控股（０１０９９）升１﹒５％，報

２７﹒１５元；百濟神州（０６１６０）升２﹒７６％，報８７﹒３５元。（ｕｌ）

