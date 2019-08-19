《每周華語－黃溢華》從郵政╱郵票看大英帝國歷史點滴

《每周華語》今天資訊科技先進，郵政服務仍有需求但將有很大的轉變。寄信件有需要但利

用現代科技可更快地傳遞資料、訊息。當然，不少文件因為法律規限的原因，必須直接寄出及交

由收件人簽收等等，可見郵政服務有必要存在。且商業貨物運送乃必須的，郵政轉型合符現實。



１８４０年大英帝國發行了全球首個郵票：黑便士。以維多利亞女皇為郵票之主軸設計。英

國殖民地多，各地均有發行「女皇」及其他主題的郵票，因而英國在全球不只有殖民地，亦有不

停的郵政服務。而當年的郵票，有金融市場的角色，亦成為政府「收費」的途徑，因而郵票有很

重要的地位。大清國首個郵票亦由英國人設計，他亦是大清海關的官員。英國引入郵政╱郵票現

代化郵務，可視為全球化的「起步點」。未有飛機，也無空郵，便只有郵輪把信件傳送，又或有

特別的郵務船。當然，有氣球、有飛船，因而不少郵件也由氣球及飛船傳遞。更早期，馬車自然

是郵務傳送的工具。



１９２４年，英國政府採納「帝國航空」（Ｉｍｐｅｒｉａｌ Ａｉｒｗａｙｓ）為大英帝

國提供商業模式的航空運輸服務。１９２０年代，在歐洲提供不少飛行航線，１９３５╱

１９３６年，開始每周一班倫敦╱香港的航線服務，途經馬來西亞的檳城。可見郵務╱郵政開始

由海路、陸路、氣球╱飛船轉往飛機：即空郵可直接由倫敦╱歐洲往亞洲各地區了。此亦說明

１８４０╱１９４０年的一百年，英國及不少主要國家都不斷推動郵務╱郵政，百多年前已有國

際貿易，金融交收的基礎，其中郵票╱郵務的角色甚為重要。



１９００年代，日本及廣州也希望參與空郵╱開設航班，但英國國力強，而大清國╱民初，

中國自身甚為混亂，因而「帝國航空」成為香港第一間商業民航企業，並不是國泰航空。

１９３７年４月首個全球到達主要城市的郵封由上海寄出，正好由「帝國航空」有參與。環遊全

球，以空郵形式完成的郵封╱郵務，有紀錄且此封仍存在者，乃１９３７年４月的事情。１９４

２年２月中，新加坡失守，「帝國航空」服務中止。１９４０年╱１９７４年，英國之航空業演

變、「英國航空」成立（即Ｂｒｉｔｉｓｈ Ａｉｒｗａｙｓ）。今天香港不只是金融中心之一

，亦是郵務╱郵政╱速運中心之一，英國的「帝國航空」間接於１９２０╱１９４０年為此打下

基礎，二戰之後，日本成為戰敗國；內地閉關又有內戰，使香江的郵務更快成長，得天時而爭取

郵務╱空運╱航空等業務的更重要角色。



１８５６年，老牌郵票投資公司成立，Ｓｔａｎｌｅｙ Ｇｉｂｂｏｎｓ今天已轉型成為投

資全球郵票的上市企業。但時移勢易近廿╱卅年郵票╱郵務角色不再吃重，因而這些企業的業務

已不復當年勇了。１９８４年，英國主辦了Ｇ７工業國的經濟高峰會。１９８０年代英美聯手力

壓蘇俄，終壓下冷戰，而蘇俄１９９２年全面瓦解。１９８４年Ｇ７經濟高峰會議舉辦前，戴卓

爾夫人於保守黨大會差點兒被炸彈暗殺！而１９８３年公布中英聯合聲明，香港５０年在「一國

兩制」之下不變生活╱制度模式等。１９８２年，英國擊敗阿根廷，重奪福克蘭群島，時為１９

８２年４月到６月中。１９８３年，英國拿下福島一百年。又歐元推出會議，英國最終並未採用

歐元。今天，英國於今年１０月很大機會「硬脫歐」。１９８４年，已有七大工業國，今天由Ｇ

２０代替。１９８４╱２０１９，前後３５年，日本、英國、意大利、法國、德國（西德）及英

國均遇上更為困難的財政及民生問題。２００８年的次按╱歐債危機，今天仍未解決，而美國財

赤依然在天文水平。歐盟仍存在，但１９８９年東西德合併後，德國要維持歐盟不易。北約目前

仍由美國話事，但錢財由誰付出？南歐仍不穩定，英國「脫歐」：「硬」也好、「軟」也好，真

的不易生存下去，即使不脫歐，英國未來十年╱廿年也甚為艱難。



１９２０╱１９４０年代，「帝國航空」為香江打下航天天下！但１９２０╱１９４０年代

，英國爭全球海上霸權，力壓美日，花費太大，支出建造巨大主力艦，因而財赤大增。不幸二戰

爆發又要與德國在空戰決一生死！因而二戰之後，英國負債急增，１９５７年，英法於中東失利

，美國把英法「踢」出中東，美國成為西方大哥了。



二戰之後，各國也急於「核彈」化。美英「好朋友」！但二戰試造核彈，美國也不太積極給

英國太多核科技資料，１９５７年，英國郵政發行了首日封，紀念成功引爆了首次百萬噸級別的

核爆。由郵輪寄送至英國本土，收件人為「Ｍｒ﹒Ｂ﹒Ｍｏｏｄｙ」，此封乃「軍郵」，筆者偶

得之。今天英法有核武「聯防」，即使英國出了歐盟，英法仍將有「聯防」，而近月╱上周俄在

深海及海面試新型引擎失敗，兩次事故使十多核專家死亡，對普京必有一定的打擊。



爭雄不停，花費巨大。而美國下一年大選，特朗普連任否左右全球大局。而英國１０月即使

成功「軟」脫歐，亦會使歐洲有打擊。日本近卅多四十年經濟下滑，形勢仍在谷底。英美乃白人

世界主軸，英美歐俄局限中國崛起，龍爭虎鬥早已開展，且看如何拆局罷。



郵政服務長久以來乃大生意。近廿多卅年，不少國家的郵政部門都私有化甚而最終上市，亦

有郵政務衍生出有規模的金融業務角色。郵票的百多二百年歷史仍會延伸，但其重要性自然地減

少。值得留意，郵票不易圓好保存，而再過卅年、五十年，更多郵票將成為「古董」級別，其價

值有機會不斷倍增了。



《資深市場人士 黃溢華》

