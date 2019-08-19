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即市新聞

19/08/2019 09:12

《地產人眼－黃漢成》停一停想一想，亂局中尋出路

　　《地產人眼》地產代理是一個吃四方飯的行業，我們業內同儕一向專注工作，絕少談論政治
，然而近日香港因修訂《逃犯條例》而出現的社會亂象不斷惡化，警民、群眾之間的衝突愈演愈
烈，加上外圍波譎雲詭的中美貿戰，與及危如累卵的環球經濟，現在香港景況實在堪憂，筆者作
為一個土生土長的香港人，目睹香港由盛轉衰，擔心之餘更是感到心痛。
　
　　持續兩個多月的社會事件，不單沒有緩和跡象，而且暴力程度亦不斷升級，港九新界各處都
燃起了衝突的火頭，商場、港鐵站無端成了戰場，最近示威行動更蔓延至香港國際機場，期間筆
者亦因為香港機場被癱瘓而被逼滯留日本，時間、金錢上的損失還是次要，從螢幕上看到機場內
發生的暴力事件與及激進人士失去理智的極端行為，筆者實在擔心這會成為駱駝背上的最後一根
稻草，把整個香港徹底拖垮。
　
　　其實香港經濟近年已呈疲態，今次反修例而引發的社會亂事，更讓香港百業雪上加霜，筆者
有不少經營食肆的朋友，近日都大嘆生意難做，當中更有小型食肆連鎖店準備全線結業，對於我
們地產代理，更是苦不堪言，以往工商舖市道欠佳之時，買賣雖兩閒，但租務市場卻相對穩定，
代理們靠促成租務，仍可維持生計；但近日工商舖買賣成交量大跌之餘，連租務市場亦冰封，足
見商戶及企業營運者對前景充滿悲觀，有國際評級機構已表示，若社會事件持續，將會對香港的
信用評級構成負面影響，屆時若一眾企業因融資困難而出現骨牌式倒閉，災難性後果實在難以想
像。
　
　　現在有部分激進群眾以暴力方式，並抱著「攬炒」心態，逼使政府回應其訴求，這猶似以割
脈的方式作要脅，即使對方最後願意妥協，自己亦因失血過多，隨時一命嗚呼；此際香港危急存
亡之秋，筆者衷心希望政府及市民大眾都能停一停、想一想，彼此休戰生息，以愛護香港為前提
共商對策，為現今的困局找到出路。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

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