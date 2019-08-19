《鍾之日記》人行暗減息，中央出新政，股市大反彈

《鍾之日記》８月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美貿戰僵局沒解、香江修例政治風波未平，面對逆風環伺，中央政府於周末連出兩項政經

大招：支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區，肩負豐富「一國兩制」事業發展的重任；人

民銀行改革完善貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形成機制，推動實體經濟資金成本走低。

香江魚缸今早發力而上，跟隨Ａ股愈升愈有，恆指收報２６２９１點，升５５７點或升

２﹒１７％，四連升累漲１０１０點或４％，主板成交９６６﹒３２億元升５﹒６％。



＊滬綜指錄７月以來最大升幅＊



滬綜指高開０﹒４１％後，升勢不斷擴大，收市漲２﹒１％，報２８８３﹒１點，是自７月

１日以來最大的日漲幅。深市升勢更為澎湃，中央出新政支持深圳建設先行示範區，政策推動深

圳板塊及科技股高走，深成指全日漲２﹒９６％，創業板指抽高３﹒５％。

滬深大反攻，令各指數返回半個月前水平，交投變活躍，兩市全日成交合共５８１６億元人

民幣，較上周五（１６日）同時段成交大增３５﹒２％，成交額也是自７月１日以來最多。外資

流入，通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨買入７８元Ａ股，流入規模是自６月１０日逾２個

月以來最高。



＊豈止一河之隔，港深邁向兩條路徑＊



中共中央、國務院昨晚突發布一份意見稿，支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」

，提出深圳要努力創建社會主義現代化強國的城市範例 ，並為深圳提出了５項戰略定位，希望

深圳成為高質量發展高地、法治城市示範、城市文明典範、民生幸福標桿和可持續發展先鋒；要

求深圳提升民主法治建設水平、提升教育醫療事業發展水平、完善社會保障體系。中國政府的目

標是到２０２５年，深圳經濟實力、發展質量躋身全球城市前列，研發投入強度、產業創新能力

世界一流，文化軟實力大幅提升，公共服務水平和生態環境質量達到國際先進水平，建成現代化

國際化創新型城市。

在消息公布的同時，在一河之隔，香港則正在舉行繼６月１６日後最大規模的「流水式」維

園集會，向香港政府重申反修例運動五大訴求，民陣指有１７０萬人參與集會，警方則稱最高峰

有１２﹒８人參與集會。雙方統計出現極大分別，原因是今次集會呈流水式，不斷有民眾加入及

離開維園，警方卻只是選取「最高峰」時的一個節點計算人數，但事實上昨日參加集會群眾已經

把港島主要幹道堵塞到水泄不通。

外界普遍認為，中央新政是在對香港喊話，若繼續政治化而不專注經濟發展，則會被繼續邊

緣化。香港的核心優勢在於廉潔高效的政府、自由的經濟體系、獲認可的法治水平等等，這些核

心價值並不能單靠金錢或單一政策形成。

值得留意的是，中央意見包括建議深圳綜合應用大數據、雲計算、人工智能等技術，提高社

會治理智能化專業化水平，支持深圳建設各類科研中心，且加快創建一流大學和一流學科。

主力發展深圳物業的內房股受捧，佳兆業集團（０１６３８）急漲１４％，龍光地產

（０３３８０）升６﹒９％；扎根廣東的碧桂園（０２００７）抽高５﹒８％，雅居樂集團

（０３３８３）升６﹒４％，萬科企業（０２２０２）升１﹒７％。



＊憧憬ＬＰＲ改革有減息之效，中資金融齊走高＊



人民銀行完善ＬＰＲ形成機制，新增５年期以上品種，報價銀行由１０家擴大至包括外資、

民營等１８家。ＬＰＲ新形成機制，可以起到運用市場化改革辦法推動降低貸款實際利率的效果

。市場預料明日亮相的新ＬＰＲ有望下降，目前的ＬＰＲ利率４﹒３１％，高於１年期ＭＬＦ利

率３﹒３％，但低於現有的貸款基準利率４﹒３５％。

國信分析師王劍認為，舉措令整個貸款存量、增量的利率變動都會更靈敏。整個定價過程是

充分市場化的，定價最終是由供需對比決定的。因此，最終引導利率下行的因素，最為主要的還

是近期信貸需求弱，導致定價下行。如果貸款供不應求，那麼市場化的定價便會上升。

而聯訊證券分析認為，改革ＬＰＲ主要是為了提高人行貨幣政策傳導的有效性，實體經濟的

貸款利率整體趨於下行，以改革的方式達成貸款「降息」的作用。就銀行股而言，盈利上整體對

中小銀行更不利，因為此前中小銀行的中小企業、民營企業貸款佔比高，利率也很高。

惟大市走強衝淡上述舉措帶來的負面情緒，內銀股普遍隨市上漲，甘肅銀行（０２１３９）

收市飆９﹒８％，天津銀行（０１５７８）急漲７﹒２％，浙商銀行（０２０１６）漲３﹒１％

，光大銀行（０６８１８）升１﹒６％，交行（０３３２８）升１﹒１％，中行（０３９８８）

亦升１％。但瀘州銀行（０１９８３）逆市瀉７﹒１％。

借貸成本有望下降，相對刺激中資券商股全線升。中信建投（０６０６６）飆６﹒８％，海

通證券（０６８３７）漲６﹒１％，中信証券（０６０３０）急升６％，中金公司

（０３９０８）大升５﹒６％，招商證券（０６０９９）亦漲５﹒３％。



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