【深圳先行】３１隻深圳概念Ａ股漲停，包括深圳機場、沙河股份等

《經濟通通訊社１９日專訊》中共中央、國務院日前（１８日）發布《關於支持深圳建設中

國特色社會主義先行示範區的意見》，提出「深圳要努力創建社會主義現代化強國的城市範例」

，並為深圳提出了５項戰略定位，希望深圳成為高質量發展高地、法治城市示範、城市文明典範

、民生幸福標桿和可持續發展先鋒；要求深圳提升民主法治建設水平、提升教育醫療事業發展水

平、完善社會保障體系。

目標是到２０２５年，深圳經濟實力、發展質量躋身全球城市前列，研發投入強度、產業創

新能力世界一流，文化軟實力大幅提升，公共服務水平和生態環境質量達到國際先進水平，建成

現代化國際化創新型城市。到２０３５年，深圳高質量發展成為全國典範，城市綜合經濟競爭力

世界領先，建成具有全球影響力的創新創業創意之都，成為中國建設社會主義現代化強國的城市

範例。

《意見》提出六個方面１６項措施，支持深圳在多方面先行先試，並盡快補足教育、醫療、

科創中心建設、民生等方面的短板。

今早有３１隻深圳地區概念股漲停，包括華控賽格（深：００００６８）、深賽格

（深：００００５８）、深中華Ａ（深：００００１７）、深天地Ａ（深：００００２３）、鹽

田港（深：００００８８）、建科院（深：３００６７５）、深圳機場（深：００００８９）、

沙河股份（深：００００１４）。（ｅｙ）

