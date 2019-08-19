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即市新聞

19/08/2019 12:00

《價值美股－阮靜瑤》經濟不景下的生活選股：麥當勞和百勝集團

　　《價值美股》貿易戰持續，市場對全球經濟衰退憂慮增強，對經濟周期敏感的股票如銀行股
、能源股、航空股等會面對較大壓力。投資者可以在日常生活，發現更多防禦性較強的股份。全
球經濟前景疲弱，民眾偏向減少在高端餐飲方面的支出，轉向於平價快餐店消費。麥當勞
（ＭＣＤ）和肯德基、必勝客和Ｔａｃｏ　Ｂｅｌｌ母公司百勝集團（ＹＵＭ）常被認為是毫不
性感的悶股，但在未明朗的大環境下，卻成為了資金避險地。

　　麥當勞收入來源主要為直營餐廳及特許經營餐廳，即特許經營商會向麥當勞支付銷售額的某
個百分比，以支付租金和特許權使用費等。今年第二季，直營餐廳收入２４億美元，特許經營餐
廳收入為２９﹒４億美元。麥當勞買下房地產，再租給加盟商獲利，故該公司除了是全球最大的
連鎖快餐企業，亦被認為是一間成功的地產公司。至於百勝集團在超過１４５個國家和地區擁有
超過４﹒８萬家餐廳，其業務分為肯德基、必勝客和Ｔａｃｏ　Ｂｅｌｌ三個分部，截至２０１
８財年，肯德基佔整體經營利潤的４９％、必勝客佔１８％、Ｔａｃｏ　Ｂｅｌｌ佔３３％。

　　過去１０年來，麥當勞和百勝集團漲幅均達４倍多，其增長雖不如新興產業中閃亮的十倍股
、廿倍股，但兩者的優點是抗跌力甚佳。去年美股１０月開始重挫，道指由１０月３日期間至１
２月２４日跌了近一成九，惟麥當勞和百勝集團卻於期間分別錄得６﹒３％及０﹒７％升幅。截
至８月１６日收市，麥當勞今年股價累升２４﹒６％，百勝集團則升２６﹒９％，遠超道指今年
１１％的累計升幅。

　　雖然兩間公司過去三個財年收入均錄得按年跌幅，但盈利能力屬健康。麥當勞於２０１６、
２０１７、２０１８財年淨利潤增長分別為３﹒５％、１０﹒８％以１４﹒１％，至於百勝集團
則分別為８﹒８％、３１﹒７％、１５﹒１％。估值方面，兩者與其他餐飲同業比較下處於中等
水平，但與其歷史ＰＥ水平比均達皆段高位。麥當勞市盈率由十年前１０至１１倍扶搖直上，升
至今日近２８﹒７倍；百勝集團市盈率亦達２７﹒６倍，逼近四年多高位。

　　麥當勞和百勝集團都具有不少「好股」的缺點──有點貴，投資者需為其現金流穩定性、抗
風險能力付出溢價，要提高持股的安全性，分注投資及控制注碼十分重要。不過，在經濟前景疲
弱、Ｍ型社會的趨勢下，快餐業將會是得益者之一，預料未來兩者逆市中具有更佳的抗跌力。

　　《茂宸證券經紀業務部助理副總裁　阮靜瑤》（筆者為註冊持牌人士，並無持有上述股份）

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