【人行新招】完善ＬＰＲ機制，增５年期品種，報價銀行擴至１８家

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》人民銀行公告，決定改革完善貸款市場報

價利率（ＬＰＲ）形成機制，包括新增５年期品種，報價銀行擴至１８家。

ＬＰＲ（全稱ｌｏａｎ ｐｒｉｍｅ ｒａｔｅ，貸款基礎利率），指的是金融機構對其最

優客戶執行的貸款利率。因此理論上，全市場不應當有貸款享有比ＬＰＲ更低的利率。

市場分析指出，人行新招可提高利率傳導效率，推動降低貸款實際利率，明天（２０日）亮

相的新ＬＰＲ有望下降。對資本市場而言，ＬＰＲ改革長期利好股市中的非金融企業，債市中的

信用債和可轉債也會受益。此外，對於中小銀行，需關注ＬＰＲ新機制下中小銀行流動性情況，

未來為緩解銀行端的負債壓力，不排除或有定向降準。



＊報價銀行加入外資銀行和民營銀行＊



一、自８月２０日起，人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心於每月２０日（遇節假日順延

）９時３０分公布貸款市場報價利率，公眾可在全國銀行間同業拆借中心和人民銀行網站查詢。

二、貸款市場報價利率報價行應於每月２０日（遇節假日順延）９時前，按公開市場操作利

率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式，向全國銀行間同業拆借中心報價。全國銀行間

同業拆借中心按去掉最高和最低報價後算術平均的方式計算得出貸款市場報價利率。

三、為提高貸款市場報價利率的代表性，貸款市場報價利率報價行類型在原有的全國性銀行

基礎上增加城市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行和民營銀行，此次由１０家擴大至１８家，

今後定期評估調整。



＊擴大至１年期和５年期以上兩個期限品種＊



四、將貸款市場報價利率由原有１年期一個期限品種擴大至１年期和５年期以上兩個期限品

種。銀行的１年期和５年期以上貸款參照相應期限的貸款市場報價利率定價，１年期以內、１年

至５年期貸款利率由銀行自主選擇參考的期限品種定價。

五、自即日起，各銀行應在新發放的貸款中主要參考貸款市場報價利率定價，並在浮動利率

貸款合同中採用貸款市場報價利率作為定價基準。存量貸款的利率仍按原合同約定執行。各銀行

不得通過協同行為以任何形式設定貸款利率定價的隱性下限。

六、人行將指導市場利率定價自律機制加強對貸款市場報價利率的監督管理，對報價行的報

價質量進行考核，督促各銀行運用貸款市場報價利率定價，嚴肅處理銀行協同設定貸款利率隱性

下限等擾亂市場秩序的違規行為。人行將銀行的貸款市場報價利率應用情況及貸款利率競爭行為

納入宏觀審慎評估（ＭＰＡ）。

