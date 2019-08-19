【人行新招】人行解讀：通過ＬＰＲ新機制，推動降低貸款實際利率

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》人民銀行就完善貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）形成機制答記者問。人行稱，通過改革完善ＬＰＲ形成機制，可以起到運用市場化改

革辦法推動降低貸款實際利率的效果。

一是前期市場利率整體下行幅度較大，ＬＰＲ形成機制完善後，將對市場利率的下降予以更

多反映。

二是新的ＬＰＲ市場化程度更高，銀行難以再協同設定貸款利率的隱性下限，打破隱性下限

可促使貸款利率下行。監管部門和市場利率定價自律機制將對銀行進行監督，企業可以舉報銀行

協同設定貸款利率隱性下限的行為。

三是明確要求各銀行在新發放的貸款中主要參考ＬＰＲ定價，並在浮動利率貸款合同中採用

ＬＰＲ作為定價基準。為確保平穩過渡，存量貸款仍按原合同約定執行。四是中國人民銀行將把

銀行的ＬＰＲ應用情況及貸款利率競爭行為納入宏觀審慎評估（ＭＰＡ），督促各銀行運用ＬＰ

Ｒ定價。



＊報價方式改為按照公開市場操作利率加點形成＊



人行稱，新的ＬＰＲ由各報價行於每月２０日（遇節假日順延）９時前，以０﹒０５個百分

點為步長，向全國銀行間同業拆借中心提交報價，全國銀行間同業拆借中心按去掉最高和最低報

價後算術平均，向０﹒０５％的整數倍就近取整計算得出ＬＰＲ，於當日９時３０分公布，公眾

可在全國銀行間同業拆借中心和人民銀行網站查詢。與原有的ＬＰＲ形成機制相比，新的ＬＰＲ

主要有以下幾點變化：

一是報價方式改為按照公開市場操作利率加點形成。原有的ＬＰＲ多參考貸款基準利率進行

報價，市場化程度不高，未能及時反映市場利率變動情況。改革後各報價行在公開市場操作利率

的基礎上加點報價，市場化、靈活性特徵將更加明顯。其中，公開市場操作利率主要指中期借貸

便利利率，中期借貸便利期限以１年期為主，反映了銀行平均的邊際資金成本，加點幅度則主要

取決於各行自身資金成本、市場供求、風險溢價等因素。



＊增５年期品種，為房貸等長期利率定價提供參考＊



二是在原有的１年期一個期限品種基礎上，增加５年期以上的期限品種，為銀行發放住房抵

押貸款等長期貸款的利率定價提供參考，也便於未來存量長期浮動利率貸款合同定價基準向

ＬＰＲ轉換的平穩過渡。

三是報價行範圍代表性增強，在原有的１０家全國性銀行基礎上增加城市商業銀行、農村商

業銀行、外資銀行和民營銀行各２家，擴大到１８家。新增加的報價行都是在同類型銀行中貸款

市場影響力較大、貸款定價能力較強、服務小微企業效果較好的中小銀行，能夠有效增強ＬＰＲ

的代表性。

四是報價頻率由原來的每日報價改為每月報價一次。這樣可以提高報價行的重視程度，有利

於提升ＬＰＲ的報價質量。２０１９年８月１９日原機制下的ＬＰＲ停報一天，８月２０日將首

次發布新的ＬＰＲ。

人行表示，改革前存在貸款基準利率和市場利率並存的「利率雙軌」問題。銀行發放貸款時

大多仍參照貸款基準利率定價，特別是個別銀行通過協同行為以貸款基準利率的一定倍數（如０

﹒９倍）設定隱性下限，對市場利率向實體經濟傳導形成了阻礙，是市場利率下行明顯但實體經

濟感受不足的一個重要原因，這是當前利率市場化改革需要逼切解決的核心問題。這次改革的主

要措施是完善貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形成機制，提高ＬＰＲ的市場化程度，發揮好

ＬＰＲ對貸款利率的引導作用，促進貸款利率「兩軌合一軌」，提高利率傳導效率，推動降低實

體經濟融資成本。

