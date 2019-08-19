【駐京專電】交通運輸部：ＥＴＣ平台上線提供服務

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》交通運輸部稱，中國ＥＴＣ服務平台當日

正式上線提供服務，車主可通過國務院客戶端小程序ＥＴＣ服務專區或交通運輸部官方微信

ＥＴＣ服務平台免費在線申辦ＥＴＣ，實現ＥＴＣ線上免費辦理、線下送貨上門，並向車主提供

在線安裝教程，自動激活使用。

交通運輸部有關負責人表示，為實現不停車快捷收費目標，今年底前，在籍汽車ＥＴＣ安裝

率將力爭達到８０％，高速公路入口車輛使用比例達到９０％，基本實現不停車快捷收費。截至

目前，中國ＥＴＣ發行量已達１０６９６﹒７４萬。

